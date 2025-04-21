Объем инвестиций в единственного в Украине производителя фурнитуры для окон и дверей достиг €40 млн

Компания Аxor Industry инвестировала €40 млн в свой завод в Днепре в течение 13 лет, демонстрируя стабильность как в мирное, так и военное время. Это единственный в Украине производитель фурнитуры для окон и дверей и один из самых больших в Восточной Европе.

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что в 2011 году Аxor построили завод в Днепре — тогда стартовые инвестиции составили €25 млн. Несмотря на начало полномасштабной войны, компания не только сохранила производство, но и продолжила его развивать, инвестировав в новые цеха в течение 2022-2023 годов. Общий объем инвестиций в настоящее время достигает €40 млн.

Завод имеет современное оборудование, автоматизированные процессы, собственные лаборатории качества и экологически безопасное производство. 8 млн комплектов фурнитуры в год Аxor экспортирует в 27 стран.

Также сообщается, что благодаря динамичному развитию компания сама проектирует и производит оборудование, которое используется на ее заводе для производства фурнитуры.

Интересно, что согласно данным Опендатабота, до июля 2024 года среди конечных бенефициаров числился подсанкционный бизнесмен Вадим Ермолаев, один из крупнейших застройщиков Днепра. За год до полномасштабного вторжения украинский Forbes оценивал его состояние в 221 миллион долларов. 23 декабря 2023 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении против Ермолаева "персональных специальных экономических ограничительных мер".

По состоянию на сегодня бенефициарами Ахог Іпԁцѕтгу являются Башер Мустафа, Башер Хасан, Башер Оан Ирем и Кононенко София (дочь Ермолаева).

Напомним, Минэкономики объявило открытый конкурс для частных компаний, желающих презентовать свои инвестиционные проекты на международной арене. Победители конкурса получат возможность поучаствовать в бизнес-ярмарке в рамках Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля 2025 года в Риме.