Облигациям NovaPay подтвердили самый высокий кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство "Стандарт-рейтинг" обновило кредитный рейтинг корпоративным облигациям NovaPay на уровне uaAA. Это свидетельствует об очень высокой кредитоспособности компании и ее ценных бумаг по сравнению с другими финансовыми инструментами в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что такой рейтинг получили облигации серий – A, B, C, D, E и F. Ценные бумаги доступны к покупке онлайн в приложении компании сроком от 1 до 12 месяцев, с доходностью до 18% в зависимости от срока инвестирования.

Как приобрести облигации

Ценные бумаги можно купить в мобильном приложении NovaPay за несколько минут. Для этого необходимо:

на главном экране выбрать раздел "Накопление" и нажать "Купить облигации";

выбрать условия: срок и сумму инвестиций;

подтвердить заявку, подписать документы с помощью Действия. Подписи и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.

В приложении автоматически отображается ожидаемая сумма выплаты. После окончания срока действия сделки по покупке облигаций доход придет на счет клиента в NovaPay.

Напомним, в прошлом году NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг – серий D, Е и F. Предыдущий кредитный рейтинг эмитента NovaPay, присвоенный по результатам второго квартала – также uaAA.

Про NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, у компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% — до 235,5 млрд грн.

По итогам 9 месяцев 2024 через финансовый сервис NovaPay прошло переводов на 213,7 млрд грн. Этот показатель оказался на 29% больше, чем в прошлом году.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, которая представила свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.