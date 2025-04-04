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Обновлен порядок ведения реестров лицензиатов по производству спирта, алкоголя, табака и горючего
Правительство приняло постановление, определяющее порядок ведения единых реестров лицензиатов на производство и обращение спирта, алкоголя, табака и горючего. Это включает также регистрацию мест обращения электронных сигарет и жидкостей для них.
Об этом сообщает Правительственный портал.
О лицензиях
Субъекты хозяйствования приобретают право на осуществление определенного вида деятельности с момента внесения Государственной налоговой службой сведений о предоставленной лицензии в соответствующий реестр лицензиатов.
Внедрение реестров лицензиатов способствует прозрачности и эффективному контролю в сфере лицензирования подакцизных товаров. Это важно для обеспечения легальности бизнеса и борьбы с незаконным оборотом горючего, алкогольных и табачных изделий. Постановление правительства позволяет создать эффективную систему контроля, обеспечивающую мониторинг производства и обращения лицензированных товаров со стороны налоговых органов и общественности.
Постановлением правительство утверждает:
- Порядок ведения Единого реестра лицензиатов по производству и обращению алкогольных и табачных изделий;
- Порядок ведения Единого реестра лицензиатов и мест обращения горючего;
- Порядки заполнения заявлений по лицензиям на право производства алкогольных, табачных изделий и горючего, право оптовой и розничной торговли такими изделиями;
- Порядок заполнения заявлений по лицензиям на право хранения горючего;
- формы выписок из указанных реестров лицензиатов.
Постановлением также отменен Порядок ведения Единого государственного реестра субъектов хозяйствования, получивших лицензии на производство и обращение горючего, утвержденный постановлением Кабмина от 19 июня 2019 г. № 545.
Справка:
Лицензия – это официальный документ, дающий разрешение на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности. Она подтверждает право лицензиата вести указанную деятельность в течение определенного времени при условии соблюдения лицензионных условий.