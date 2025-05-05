Оборонная промышленность: дистанционно управляемые башенные модули будут локализованы в Украине

Украина активно развивает локализацию западноевропейских образцов вооружения, в том числе дистанционно управляемых башенных модулей Guardian 30, производимых испанской компанией Escribano Mechanical and Engineering. Эти модули уже поставляются в Украину, что способствует развитию оборонной промышленности и укреплению национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Укрепление оборонных возможностей

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин и заместитель министра по европейской интеграции Давид Алоян провели встречу с представителями EM&M. В ходе встречи обсуждались возможности локализации обслуживания и производства этих модулей в Украине. Подобные шаги позволят Украине снизить зависимость от импорта и обеспечить производство высокотехнологичного вооружения на местных предприятиях.

Герман Сметанин выразил удовлетворение от заинтересованности EM&M в ведении бизнеса в Украине, подчеркнув важность этого сотрудничества для улучшения украинской военной техники. Он также отметил, что такая кооперация будет способствовать усилению боевых подразделений Украины и выразил надежду на взаимную выгоду от совместной работы.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.