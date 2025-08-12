Оборонное сотрудничество Украины и Эстонии воплотилось в новой боевой системе: что известно

Участник оборонного кластера Frontline объединил гранатометную турель Буря с наземной боевой платформой THeMIS от эстонской компании Milrem Robotics.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Инновации для обороны

Украинский участник кластера оборонных инноваций Frontline объединил свою гранатометную турель "Буря" с наземной платформой Themis, разработанной эстонской компанией Milrem Robotics. В результате создана единая боевая система, которая уже прошла успешные испытания в Украине.

В ближайшее время состоится дополнительная серия тестирований для проверки работы комплекса в разных условиях. После этого систему планируют интегрировать в выполнение конкретных боевых задач.

"Запланирована серия дополнительных испытаний. Цель — боевой довод системы и проверка ее стабильности при разных сценариях применения", - подчеркнул Федоров.

Что известно о Milrem Robotics?

Milrem Robotics – эстонская компания, специализирующаяся на создании беспилотных наземных транспортных средств. Самые известные разработки – гусеничная платформа THeMIS и роботизированный боевой комплекс Type-X RCV.

THeMIS – универсальная платформа, которую можно оснастить оружием, сенсорами или оборудованием для эвакуации. Type-X RCV предназначен для разведки, огневой поддержки и других боевых задач.

Кроме того, компания создает автономные системы для логистики, транспортировки и гражданских нужд. Milrem Robotics имеет большой опыт испытаний наземных дронов, используя результаты полевых тестов и моделирование для усовершенствования своих технологий.

О Frontline

Frontline — украинский стартап в сфере оборонных технологий, разрабатывающий с 2023 года роботизированные системы для Сил обороны. Компания работает над созданием как воздушных, так и наземных роботов, стремясь изменить правила ведения боя, заменяя людей автоматизированными системами.

Среди известных разработок – дроны "Zoom" и "Линза", а также гранатометная турель "Буря" для 40-мм гранатомета Mk 19.

В 2025 году Frontline получила инвестиции от фонда Nezlamni.

Ранее сообщалось, что для достижения запланированных объемов производства оружия в 2026 году Украине необходимо финансирование $6 млрд уже в этом году .