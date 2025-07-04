Обстрел Киева: из-за ночной атаки врага изменены маршруты автобусов и перекрыто движение

Сегодня, 4 июля, из-за ночной атаки России на Киев, в столице изменены маршруты нескольких автобусных рейсов. Кроме того, движение общественного транспорта на некоторых участках частично перекрыто.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как указано в сообщении, автобусы курсируют по следующим маршрутам:

№ 78 – от ст.м. "Васильковская" до Окружной дороги

№ 9 – в направлении ст. м. "Лукьяновская" по маршруту № 69

№ 69 – в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту №9

№ 2 – от ул.Шолуденко до ст. "Киев-Волынский" без заезда по ул. Вахтанга Кикабиде

№ 75 – с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки "Луговая", "Набережная", "Шевченко", "Поликлиника".

Также сообщалось, что частично перекрыто движение общественного транспорта на ул. Жмеринский, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном. Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано, троллейбусы № 27 курсируют к Индустриальному мосту.

Атака на Киев 4 июля

Напомним, Российская террористическая армия ночью 4 июля атаковала Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили 19 жителей столицы. В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города.

В Соломенском районе столицы из-за атаки РФ из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива.

В Дарницком районе обломки дрона упали на открытой территории без пожара. Падение обломков также зафиксировали в Голосеевском районе столицы.

В целом, последствия атаки РФ зафиксировали на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы, есть значительные повреждения жилых домов.