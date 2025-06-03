Обстрел Краматорска: поврежден газопровод, без газа – тысячи жителей

В результате вражеских обстрелов Краматорска был поврежден распределительный газопровод, что повлекло за собой пожар и привело к остановке газоснабжения для почти 3000 абонентов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

Обстрел повредил газопровод

В результате вражеских обстрелов Краматорска была повреждена система газоснабжения города. Удар нанес повреждение распределительного газопровода высокого давления, что привело к возгоранию, видимому из разных районов.

Аварийные службы Краматорского управления газового хозяйства оперативно локализовали чрезвычайную ситуацию. Без газоснабжения остались 2788 абонентов в поселке Ясногорка, а также одно отделение совхоза "Ясногоровский".

В настоящее время идет оценка повреждений. После стабилизации ситуации безопасности специалисты начнут восстановительные работы для скорейшего восстановления газоснабжения.

Абонентов государственного сектора просят перекрыть газовые краны на приборах, а жителей частного сектора перекрыть запорное устройство на вводе газопровода в дом.

"Самовольное восстановление газоснабжения является нарушением правил безопасности систем газоснабжения. Не подвергайте себя и своих близких опасности", — подчеркивают в пресс-службе.

О запасах газа и дефиците

По состоянию на начало мая газохранилища заполнены на 18,4%, а в украинских ПХГ хранится 5,7 млрд куб м природного газа.

Добавим, что Украина зимой может столкнуться с дефицитом газа из-за массированных атак России по газохранилищам и инфраструктуре добычи.