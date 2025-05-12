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Очередная атака на железную дорогу: РФ ударила по локомотиву

РФ ударила по локомотиву
РФ ударила по локомотиву

12 мая в Донецкой области российский ударный беспилотник в очередной раз атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Удар был нанесен непосредственно по локомотиву грузового поезда.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

В результате обстрела машинист получил обломочное ранение ноги. Ему оперативно предоставили медицинскую помощь и госпитализировали.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

"Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта — машинисты "Укрзализныци" смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное — принимая на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность", — говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что вражеская атака не остановила движение поездов.

Напомним, в ночь на 2 мая российские войска нанесли удар по локомотиворемонтному заводу в Запорожье.

Автор:
Татьяна Гойденко