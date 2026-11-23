Группа компаний "Кобзаренко" открыла в Ковеле Волынской области новый завод по производству оборудования для аграриев. Предприятие обустроили на базе бывшего завода железобетонных изделий, который простаивал 16 лет, инвестировав в запуск около 100 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

На новой площадке был налажен выпуск продукции для нужд сельского хозяйства:

бочек для точного внесения препаратов;

растворно-заправочных станций;

цистерн для перевозки воды и жидких удобрений.

В настоящее время на предприятии уже работает около 40 специалистов, однако штат планируют расширять. Для привлечения новых кадров представители компании уже ведут переговоры с местными техникумами и училищами Ковеля.

По словам Кисилевского, главным преимуществом таких заброшенных советских промзон есть наличие подведенных инженерных коммуникаций. В то же время, производственные корпуса инвестору пришлось отстраивать практически с нуля — по итоговой стоимости такая реконструкция часто равна строительству новых помещений.

Для стимулирования подобных проектов государство применяет инструменты политики "Сделано в Украине".

Почти вся линейка техники, которую группа "Кобзаренко" производит на своих мощностях в Сумской и Волынской областях, включена в государственный реестр компенсации 25% от стоимости отечественной сельхозтехники.

Ранее сообщалось, что остановка всех маслоэкстракционных заводов агрохолдинга "Кернел", прекращение закупки подсолнечника, а также остановка "Дельта Уилмар Украина" и ОЭЗ "Потоки" усугубляют кризис в украинской масложировой отрасли.