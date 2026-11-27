Киевский городской совет предоставил Киевскому национальному университету театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого разрешение на разработку проекта землеустройства для объекта незавершенного строительства на ул. Ярославов Вал, 40

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба вуза.

Земельный вопрос касается двух участков общей площадью 0,6579 га. Принятый документ позволит университету в будущем оформить право постоянного пользования землей для обслуживания и эксплуатации учебных аудиторий, театра-студии и других зданий заведения.

В вузе отмечают, что принятое решение позволяет перейти к реализации стратегических планов, модернизации материально-технической базы и обустройству современного пространства для обучения будущих специалистов театра, кино и телевидения.

"Это чрезвычайно важный этап в урегулировании земельных вопросов, которые более 30 лет оставались нерешенными, а также в создании правовых предпосылок для дальнейшего развития инфраструктуры университета", - отметили в пресс-службе.

В администрации вуза добавляют, что впереди непосредственное оформление землеустроительной документации и реализация планов по обновлению образовательного пространства.

Один из старейших долгостроев Киева

Недостроенный корпус университета имени Карпенко-Карого на Львовской площади является одним из старейших долгостроев столицы.

Строительство девятиэтажного здания площадью около 10 тыс. кв. м по проекту архитекторов Януша Вига, Анатолия Добровольского и Олега Уманца началось еще в 1976 году. В 1986 г. работы заморозили.

В последующие десятилетия все попытки возобновить строительство заходили в тупик — главной преградой эксперты называли именно неурегулированный статус земельных участков под объектом.

Напомним, Жовтневый дворец в Киеве, на Аллее Героев Небесной Сотни, 1, будет возвращен государству. Суд решил отменить свидетельство от 28 марта 2007 г. о праве собственности Федерации профсоюзов на комплекс зданий общей площадью 17 597,7 кв. м, а также государственная регистрация права частной собственности на этот объект.