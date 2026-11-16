Одна из стран ЕС больше не будет оказывать Украине оружие и финансовую помощь: причина

Болгария не будет больше участвовать в новом раунде европейского финансирования для Украины и не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы из армейских запасов.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает ВТА.

Комментируя новый кредит для Украины и возможное участие Болгарии как гаранта, он пояснил, что страна столкнулась с чрезмерным дефицитом и испытывает проблемы с резервами. В то же время глава болгарского правительства подчеркнул, что не будет препятствовать другим государствам ЕС оказывать Украине финансовую помощь.

Радев заявил, что Болгария поддерживает все усилия ради мира, но лично не принимает подход «мир с позиции силы». По его мнению, это приводит к большему количеству жертв, разрушениям и эскалации. Радев также напомнил, что в Украине живет самая большая среди стран ЕС историческая болгарская община, и выразил обеспокоенность тем, что болгары продолжают гибнуть на войне.

По словам Радева, Болгария готова обсуждать механизмы, гарантирующие, что средства пойдут на гуманитарные нужды, электроснабжение и медицину, а не на оружие. Если София присоединится к гарантиям, он будет настаивать, чтобы средства направлялись непосредственно на поддержку болгарской общины, сосредоточенной в ряде регионов Украины.

Премьер также отметил, что в 2022-2023 годах болгарские оборонные заводы имели огромные объемы экспорта, но впоследствии постепенно снизились. По мнению Радева, это связано с изменением характера войны: если изначально был огромный спрос на боеприпасы болгарского производства, то растет потребность в беспилотниках.

Еще в конце октября правительство Румена Радева решило, что Болгария больше не будет финансировать закупку летального оружия для Украины через Европейский фонд мира, а будет оказывать Киеву только невоенную помощь.

Также Радев заявлял, что страна больше не будет участвовать в предоставлении новой финансовой помощи Евросоюзу для Украины на 70 млрд евро, о котором просил президент Владимир Зеленский.