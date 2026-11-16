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Одна из стран полностью блокирует Telegram из-за угрозы национальной безопасности

Telegram app
Одна из стран полностью блокирует Telegram из-за угрозы национальной безопасности / Unsplash

Власти Иордании в понедельник, 16 ноября 2026 года, заявили о решении заблокировать социальный мессенджер Telegram на территории королевства из-за угроз национальной безопасности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В Управлении общественной безопасности Иордании объяснили, что такой шаг направлен на защиту общества от попыток распространения экстремизма и радикализации, угрожающих общественной безопасности и национальным интересам в соответствии с действующим законодательством страны.

Решение о блокировке было принято на фоне ряда резонансных инцидентов безопасности в королевстве.

  • Нападение на церковь. В прошлом месяце в Иордании произошло нападение на храм, в результате которого погибли девять человек, что побудило страну нанести авиаудары по соседней Сирии, где, по данным Аммана, ликвидировали 20 боевиков "Исламского государства", а троих нападавших в воскресенье приговорили к смертной казни.
  • Атака в Аммане. 5 ноября власти Иордании сообщили о гибели одного сотрудника сил безопасности и ранения еще одного в результате нападения с ножом в столице, который квалифицировали как террористический акт.

Иордания является партнером США по борьбе с экстремизмом и считается относительно стабильным государством на Ближнем Востоке, спецслужбы которого ранее неоднократно срывали заговоры исламистских боевиков, в том числе вероятных сторонников "Исламского государства".

В течение многих лет боевики этой группировки использовали созданный российским эмигрантом Павлом Дуровым мессенджер для обнародования своих заявлений.

В компании Telegram на запрос журналистов оперативно не ответили. Сам Дуров находится под следствием в нескольких государствах, в том числе в июле власти РФ заявили о предъявлении ему обвинений в содействии террористической деятельности, в то время как основатель платформы отрицает какие-либо правонарушения и подчеркивает, что сервис перевыполняет обязательства по модерации контента и сотрудничеству с властями.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия полностью заблокировала Telegram. Тогда Министерство образования Индии официально объявило о приостановлении работы мессенджера на территории страны до 22 июня 2026 года.

Автор:
Максим Кольц

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