Офис президента исправил текст указа о санкциях против Порошенко и Жеваго

На официальном сайте президента обновили текст приложения к решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по поводу санкций против экспрезидента Петра Порошенко и четырех бизнесменов, утвержденного указом президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Что известно об ошибках в указе

Внесенными изменениями исправлены фактологические ошибки, допущенные составителями документа.

В частности, исправлены следующие неточности:

Идентификационный код Петра Порошенко: в предыдущей версии документа код состоял из 11 цифр вместо 10.

Дата рождения бизнесмена Константина Жеваго : первоначально была указана как 7 января 1957, хотя правильная дата — 1974 год.

Гражданство Виктора Медведчука: в документе было указано, что у него гражданство Украины, хотя президент Владимир Зеленский лишил его этого статуса два года назад.

О санкциях

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

В преддверии Петр Порошенко подтвердил информацию о том, что против него были введены санкции. Он назвал такое решение антиконституционным и политически мотивированным, а также заявил, что к этому якобы причастна вся команда президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров и члены его СНБО.

Заметим, Игорь Коломойский находится в СИЗО, Виктор Медведчук в России, Геннадий Боголюбов незаконно пересек государственную границу и сейчас находится в розыске. А в 2021 году Константин Жеваго был объявлен в международный розыск.

Добавим, Офис генерального прокурора ведет процессуальное руководство по ряду уголовных дел против известных предпринимателей и бывших высокопоставленных должностных лиц, к которым СНБО применил персональные санкции.