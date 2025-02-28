Огурцы в Украине дешевеют: какие цены

Цены на тепличные огурцы на украинском рынке постепенно снижаются.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какая цена огурцов

Огурцы продаются по цене 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Уже сегодня украинские тепличные комбинаты вынуждены предлагать огурцы в среднем на 20% дешевле, чем в конце февраля 2024 года.

Причины снижения цен

Рыночные операторы объясняют понижение цен ростом предложения овощей нового оборота от местных хозяйств. На сегодня почти все стационарные тепличные комбинаты Украины уже приступили к реализации этой продукции.

Еще одним решающим фактором снижения цен в этом сегменте стало сокращение спроса на тепличные огурцы. Оптовые компании и сети супермаркетов на этой неделе снизили объемы закупок местной продукции, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу.

Кто лидирует на рынке огурцов

Среди крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный" был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Согласно информации на официальном сайте предприятия, в настоящее время комбинат располагает 48 гектарами теплиц, оснащенными современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Основным направлением деятельности является выращивание огурцов и томатов, поставляемых как на внутренний рынок, так и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Согласно информации на сайте предприятия, стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. В настоящее время площадь комбината превышает 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Цены на овощи

Напомним, в Украине на этой неделе существенно подорожала морковь. В то же время цены на лук приближаются к минимуму за 4 года.

Добавим, что в начале 2025 года цены на большинство видов овощей на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.

В Украине в декабре прошлого года было зафиксировано максимальное удорожание чеснока. Со середины декабря цены на чеснок в магазинах стабильно превышали 200 грн за кг, что является историческим рекордом в гривнах.