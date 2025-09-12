"Окно для производителей ВВТ" стало более удобным: кодификацию интегрировали в портал госуслуг

Платформа "Окно для производителей ВВТ" (вооружение и военная техника) стала более доступной и удобной для предприятий оборонно-промышленного комплекса: сервис кодификации интегрирован в экосистему портала государственных услуг и возможности кластера Brave1 и платформы "Оружие", упрощающей доступ производителям оружия и военной техники к инструкциям, формам и формам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство обороны.

Министерство обороны сообщает об обновлении онлайн-сервиса "Окно для производителей ВВТ", который теперь имеет несколько удобных точек входа. Воспользоваться сервисом можно через сайт Министерства обороны в разделе "Инновационные проекты" под вкладкой "Арсенал", а также через ресурсы кластера поддержки Defense Tech-разработок Brave1 и через портал государственных услуг и возможностей для производителей оружия в Украине "Оружие".

Обновленный онлайн ресурс предлагает производителям пошаговые алгоритмы подготовки продукции к кодификации и типовые формы необходимых документов для загрузки. Отдельно размещены разъяснения кодификации беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов, что делает процесс более прозрачным и предсказуемым для инженеров и менеджеров предприятий ОПК.

Через платформу изготовитель может подать заявку на кодификацию нового образца вооружения непосредственно на сайте, заполнив электронную форму и добавив необходимые документы. О статусе рассмотрения документов заявитель будет получать уведомления по электронной почте. Кроме того, на платформе работает сервис информационной поддержки: производители могут задать вопрос алгоритму кодификации новых образцов ВВТ через соответствующую форму на сайте.

В качестве дополнительной возможности платформа предоставляет заявки на проведение испытаний новых образцов вооружения и военной техники на разных этапах создания в рамках бесплатной государственной услуги "Железный полигон".

Министерство обороны отмечает, что работа над цифровыми сервисами для партнеров оборонно-промышленного комплекса продолжается: цель обновления — уменьшить административную нагрузку на производителей, повысить оперативность обработки запросов и обеспечить прозрачную процедуру кодификации и испытаний.

