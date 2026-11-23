Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры объявило тендер на 12,69 млрд грн по НДС для достройки автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Закупка касается участка протяженностью 13,84 км в Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание "Наши деньги", это крупнейший тендер на строительство автомобильных дорог, объявленный в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Торги объявила Служба обновления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области. Согласно тендерной документации, работы должны быть завершены до конца 2027 года.

Закупка предполагает достройку участка от села Лобойковка до границ Днепропетровской области, начиная с километра 28+600.

Ранее, 23 сентября, Служба обновления сообщала о продолжении строительства четырехполосной трассы Н-31 на отрезке протяженностью 29,5 км.

Крупнейший дорожный тендер во время войны

В период с 15 по 21 ноября 2026 года в системе Prozorro обнародовали около 82 тыс. сообщений о закупках общей ожидаемой стоимостью 26,33 млрд грн.

Наибольшей закупкой недели стали именно торги по достройке трассы Н-31 стоимостью 12,69 млрд грн.

До этого рекордным был тендер на реконструкцию 14-километрового участка автомобильной дороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Его стоимость составила 4,18 млрд. грн.

Таким образом, новая закупка на Днепропетровщине почти в три раза превышает предыдущий рекорд.

Почему тендер связывают с "Автомагистраль-Юг"

Журналисты "Наших денег" предполагают, что условия новой закупки могут быть ориентированы на компанию "Автомагистраль-Юг", связываемую с предпринимателем Александром Бойко.

По оценке издания вероятность того, что тендер рассчитан именно на эту компанию, составляет 99,6%. Журналисты приводят несколько аргументов.

Во-первых, "Автомагистраль-Юг" уже строила этот путь в рамках программы "Большая стройка". В 2020 году компания получила подряд стоимостью 10,62 млрд. грн. Нынешняя закупка касается завершения работ в рамках третьей очереди строительства.

Во-вторых, тендерная документация содержит специальные требования к опыту участников. В частности, компании должны подтвердить опыт укладки щебеночно-мастикового асфальтобетона, обустройства цементированной основы и дорожного ограждения в объемах, соразмерных масштабу всего объекта.

По мнению журналистов, таким критериям могут соответствовать преимущественно компании, ранее строившие большие участки дорог первой категории.

Еще одно требование касается наличия аттестованного асфальтобетонного завода. Расстояние от него до самой отдаленной точки строительного объекта должно обеспечивать транспортировку смеси не дольше чем за три часа.

Авторы расследования считают, что это условие может отдать предпочтение подрядчику, уже имеющему производственные мощности вблизи трассы Н-31.

Еще одним аргументом журналисты называют участие в проектировании дороги ООО НПО "Трансинжиниринг". Именно эта компания указана генеральным проектировщиком объекта в отчете экспертизы.

"Наши деньги" утверждают, что "Трансинжиниринг" связан с "Автомагистраль-Юг".

По данным издания, во время реализации программы "Большая стройка" журналисты неоднократно фиксировали ситуации, когда после получения "Трансинжинирингом" заказа на проектирование дорожных объектов подряды на их строительство или ремонт доставались "Автомагистраль-Юг".

В частности, в 78% случаев, когда "Трансинжиниринг" получал заказы на проектирование стоимостью более 50 млн грн, следующий ремонтный подряд получала именно эта строительная компания.

Журналисты обращают внимание на возможные риски такой модели во время полномасштабной войны. Если проектированием занимается компания, связываемая с потенциальным производителем работ, это может создавать конкурентные преимущества для последнего.

Другие участники торгов, по оценке издания, могут столкнуться с дополнительными трудностями при строительстве, если в проектной документации обнаружатся недостатки или не учтены особенности участка.

Откуда будут финансировать строительство трассы

Закупку производят по бюджетной программе 3101150 «Реализация публичных инвестиционных проектов Министерства развития общин и территорий Украины».

Она входит в План Украины, утвержденный для реализации финансирования Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.

Финансирование предусмотрено в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15 мая 2026 г. №650.

Напомним, в Полтавской области продолжаются ремонтные работы на автомобильной дороге Р-60 Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин. Подрядчики восстанавливают наиболее поврежденные участки трассы, обеспечивающей транспортное сообщение между северными районами Сумщины, столицей и центральными регионами Украины.