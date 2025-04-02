Около 158 млн грн для перерабатывающей промышленности: кто получит гранты в 2025 году

Министерство экономики Украины утвердило первый в 2025 году список предприятий, которые получат финансирование по программе "Гранты для перерабатывающих предприятий". Позитивное решение принято для 28 заявителей, которым будет выделено 157,9 млн. грн.

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Об этом сообщает Минэкономики.

Из этой суммы 147,4 млн. грн. направлено 24 юридическим лицам, а еще 10,5 млн. грн. – четырем физическим лицам-предпринимателям.

Программа реализуется в рамках инициативы "Сделано в Украине" и предусматривает предоставление средств на условиях софинансирования для модернизации или расширения производства.

Гранты получат предприятия, работающие в сфере производства сельскохозяйственной техники, электротехнического и медицинского оборудования, полиграфии, летательных аппаратов, пищевой продукции, кормов для животных, одежды, изделий из дерева и металла.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что это первые гранты в 2025 году, и программа будет продолжена.

По ее словам, в прошлом году гранты до 8 млн. грн. на развитие перерабатывающей промышленности помогли более тысячи малых и средних предприятий обновить парк производственного оборудования. Ожидаем, что в 2025 году темпы поддержки будут еще выше. Также мы готовим расширение программы, чтобы еще большее количество производителей могли воспользоваться этой возможностью.

Программа финансируется из государственного бюджета через Минэкономики, а также из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы через Государственную службу занятости. В 2024 году в рамках этой инициативы предприятия получили 375 грантов на общую сумму 1,8 млрд. грн.

Подача заявок продолжается постоянно и происходит волнами по две недели. Новая волна стартовала 29 марта, и подать документы можно через платформу "Действие".

Напомним, государство инвестировало 12 млрд грн в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы "еРабота". Благодаря финансовой поддержке почти 25 000 предпринимателей смогли начать или расширить собственное дело. Уже 75% этих средств грантеры вернули в бюджет в виде налогов и сборов.