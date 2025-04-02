Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

--0,05

EUR

44,61

--0,22

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

45,05

44,80

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Около 158 млн грн для перерабатывающей промышленности: кто получит гранты в 2025 году

grants, folder, name, directory
Позитивное решение принято для 28 заявителей / Depositphotos

Министерство экономики Украины утвердило первый в 2025 году список предприятий, которые получат финансирование по программе "Гранты для перерабатывающих предприятий". Позитивное решение принято для 28 заявителей, которым будет выделено 157,9 млн. грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщает Минэкономики.

Из этой суммы 147,4 млн. грн. направлено 24 юридическим лицам, а еще 10,5 млн. грн. – четырем физическим лицам-предпринимателям.

Программа реализуется в рамках инициативы "Сделано в Украине" и предусматривает предоставление средств на условиях софинансирования для модернизации или расширения производства.

Гранты получат предприятия, работающие в сфере производства сельскохозяйственной техники, электротехнического и медицинского оборудования, полиграфии, летательных аппаратов, пищевой продукции, кормов для животных, одежды, изделий из дерева и металла.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что это первые гранты в 2025 году, и программа будет продолжена.

По ее словам, в прошлом году гранты до 8 млн. грн. на развитие перерабатывающей промышленности помогли более тысячи малых и средних предприятий обновить парк производственного оборудования. Ожидаем, что в 2025 году темпы поддержки будут еще выше. Также мы готовим расширение программы, чтобы еще большее количество производителей могли воспользоваться этой возможностью.

Программа финансируется из государственного бюджета через Минэкономики, а также из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы через Государственную службу занятости. В 2024 году в рамках этой инициативы предприятия получили 375 грантов на общую сумму 1,8 млрд. грн.

Подача заявок продолжается постоянно и происходит волнами по две недели. Новая волна стартовала 29 марта, и подать документы можно через платформу "Действие".

Напомним, государство инвестировало 12 млрд грн в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы "еРабота". Благодаря финансовой поддержке почти 25 000 предпринимателей смогли начать или расширить собственное дело. Уже 75% этих средств грантеры вернули в бюджет в виде налогов и сборов.

Автор:
Татьяна Гойденко