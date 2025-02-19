Около 1,8 млрд грн получили клиенты ARX и ARX Life в 2024 году

В 2024 году страховые компании ARX и ARX Life уплатили клиентам почти 1,8 млрд грн, что на 23% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба ARX.

Отмечается, что компания стабильно входит в ТОП-3 по выплатам по данным журнала Insurance Top.

Так, доля ARX, занимающаяся рисковым страхованием, составляет 1,72 млрд грн. Сейчас это новый рекорд компании.

Одним из самых успешных направлений деятельности является КАСКО, выплаты по которым в 2024 году составили почти 1,02 млрд грн, что на 22% больше, чем в 2023 году. А с внедрением нового закона по автогражданке, выбирая данный продукт клиенты компании получат такой же качественный сервис как и по КАСКО.

Также ключевыми направлениями страховых выплат являются:

автогражданка – 164 млн грн (+41% к 2023 году);

ДМС – 307 млн грн (+16% к 2023 году);

страхование имущества – 97 млн грн (+69% к 2023 году)

Как сообщается, каждый день компания в среднем выплачивает клиентам почти 6,6 млн. грн.

Кроме того, ARX и ARX Life с начала полномасштабного вторжения перечислили почти 1,2 млрд грн в государственный бюджет. В 2024 году налоговые вычеты составили более 450 млн. грн., что на 18% больше, чем в предыдущем году.

В компании напоминают, что договоры страхования можно покупать дистанционно на сайте или с помощью мобильного приложения MyARX, в котором отображается поэтапное урегулирование дела (регистрация дела, рассмотрение дела, определение суммы убытка, решение по делу, сумма выплаты и получатель).

Для большего удобства процесс урегулирования может быть удален, даже из-за границы. Все, что нужно клиенту – совершить звонок, написать в чате с помощью популярных мессенджеров или мобильного приложения MyARX, и сотрудники компании помогут клиентам 24/7.