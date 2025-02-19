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Около 1,8 млрд грн получили клиенты ARX и ARX Life в 2024 году

страхование
Фото: Freepik

В 2024 году страховые компании ARX и ARX Life уплатили клиентам почти 1,8 млрд грн, что на 23% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба ARX.

Отмечается, что компания стабильно входит в ТОП-3 по выплатам по данным журнала Insurance Top.

Так, доля ARX, занимающаяся рисковым страхованием, составляет 1,72 млрд грн. Сейчас это новый рекорд компании.

Фото 2 — Около 1,8 млрд грн получили клиенты ARX и ARX Life в 2024 году

Одним из самых успешных направлений деятельности является КАСКО, выплаты по которым в 2024 году составили почти 1,02 млрд грн, что на 22% больше, чем в 2023 году. А с внедрением нового закона по автогражданке, выбирая данный продукт клиенты компании получат такой же качественный сервис как и по КАСКО.

Также ключевыми направлениями страховых выплат являются:

  • автогражданка – 164 млн грн (+41% к 2023 году);
  • ДМС – 307 млн грн (+16% к 2023 году);
  • страхование имущества – 97 млн грн (+69% к 2023 году)

Как сообщается, каждый день компания в среднем выплачивает клиентам почти 6,6 млн. грн.

Кроме того, ARX и ARX Life с начала полномасштабного вторжения перечислили почти 1,2 млрд грн в государственный бюджет. В 2024 году налоговые вычеты составили более 450 млн. грн., что на 18% больше, чем в предыдущем году.

В компании напоминают, что договоры страхования можно покупать дистанционно на сайте или с помощью мобильного приложения MyARX, в котором отображается поэтапное урегулирование дела (регистрация дела, рассмотрение дела, определение суммы убытка, решение по делу, сумма выплаты и получатель).

Для большего удобства процесс урегулирования может быть удален, даже из-за границы. Все, что нужно клиенту – совершить звонок, написать в чате с помощью популярных мессенджеров или мобильного приложения MyARX, и сотрудники компании помогут клиентам 24/7.

Автор:
Светлана Манько