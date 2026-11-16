UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Наличный курс:

USD

46,15

46,00

EUR

51,15

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Около двух третей планируют сменить работу: как выгорание влияет на карьерные решения в IT

В Украине запретили еще сотни программ
Кто в IT выгорает чаще и почему деньги не всегда помогают

14% IT-специалистов чувствуют очень сильное выгорание, еще 25% — умеренное. Чаще всего об истощении сообщают менеджеры, руководители и геймдизайнеры, а среди работающих более 60 часов в неделю сильно выгорает почти треть.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Какие IT-специалисты чаще всего испытывают выгорание

По результатам опроса, 14% айтовцев сообщили об очень сильном выгорании, еще 25% — об умеренном. Еще 40% респондентов иногда чувствуют усталость, а 21% в целом чувствуют себя хорошо.

Уровень выгорания в Украине и за границей оказался близок. В то же время, с накоплением профессионального опыта доля специалистов с симптомами истощения растет.

Среди айтовцев с опытом работы в ИТ только один год очень сильно выгорание испытывают 8%. После десяти лет в профессии этот показатель обычно составляет 17%.

Если учитывать не только сильное, но и умеренное выгорание, после двух лет работы в IT о нем сообщают около 30% специалистов, а после семи лет уже 40%.

По специализациям чаще всего о сильном выгорании заявляют офис-менеджеры, геймдизайнеры, руководители компаний, представители Tech Leadership, артисты и аниматоры, специалисты поддержки, дизайнеры и юристы.

Наименьшая доля тех, кто испытывает сильное истощение, — среди специалистов по DS/AI/ML/Data Engineering, Finance и Software Engineering.

Если учитывать сильное и умеренное выгорание вместе, более половины представителей Game Design и Tech Leadership сообщают о таких состояниях.

В разрезе должностей чаще других выгорают менеджеры, C-level-руководители, хеды и лиды.

Более 60 часов работы в неделю повышают долю выгорания.

Продолжительность рабочей недели заметно связана с уровнем профессионального истощения. Среди айтовцев, работающих 35–45 часов в неделю, сильное выгорание ощущают 12%. Среди тех, кто работает более 60 часов, этот показатель растет до 31%.

На результаты влияет формат занятости и наличие дополнительной работы. Среди тех, кто работает менее 35 часов в неделю, сильное выгорание несколько чаще встречается у специалистов с дополнительной занятостью.

При стандартной или большей нагрузке ситуация иная: среди тех, кто имеет несколько работ, доля специалистов с сильным выгоранием ниже, чем среди работающих только на одной основной работе.

В то же время авторы исследования отмечают, что эти данные не свидетельствуют о защитном влиянии дополнительной работы. Возможное объяснение состоит в том, что специалисты с сильным выгоранием реже соглашаются на дополнительную занятость, тогда как те, кто объединяет несколько работ, могут лучше распределять нагрузку.

Финансовое положение связано с риском выгорания

Сильное выгорание происходит среди IT-специалистов с разными уровнями доходов. По данным DOU, среди зарабатывающих в IT до $2000 о сильном истощении сообщили 15%, а среди специалистов с доходом свыше $5000 — 12%.

Однако более отчетливая зависимость прослеживается не между зарплатой и выгоранием, а между финансовым положением и соотношением доходов и расходов.

Айтовцы, доходы которых превышают расходы, примерно вдвое реже сообщают о сильном выгорании, чем те, кому не хватает денег на жизнь. Эта разница сохраняется даже среди специалистов с высокими доходами.

Также уровень истощения связан с количеством людей, которых специалисты финансово удерживают. Среди обеспечивающих только себя сильное выгорание испытывают 13%. Если же человек содержит пять или более близких, кроме себя, этот показатель составляет 18%.

Почти половина айтовцев планируют сменить работу

Профессиональное истощение связано и с карьерными планами. Среди айтовцев с сильным выгоранием 45% планируют сменить работу, в то время как четверть не собирается этого делать.

В целом среди респондентов, планирующих сменить работу в этом году, 63% испытывают сильное или умеренное выгорание.

На намерения по смене работы влияет и продолжительность работы в компании. Среди специалистов со стажем 1–2 года сильное выгорание испытывают 13%, тогда как среди работающих в одной компании более шести лет — 20%.

Особенно выразительная зависимость прослеживается среди айтовцев с финансовыми трудностями. Сменить работу планируют 59% сильно выгорающих и тратящих больше, чем зарабатывает. Среди специалистов с сильным выгоранием, чьи доходы равны расходам, таких 49%, а среди тех, кто зарабатывает больше, чем тратит, — 35%.

В то же время связь между выгоранием и желанием сменить работу сохраняется при любом финансовом положении. Даже среди тех, чьи доходы превышают расходы, поменять работу планируют 35% специалистов с сильным выгоранием. Для сравнения: среди тех, кто в целом чувствует себя хорошо, этот показатель составляет 8%.

Специалисты с более низкими зарплатами чаще планируют увольнение

Уровень доходов также влияет на то, как часто айтовцы с сильным выгоранием рассматривают смену работы.

Среди специалистов с зарплатой до $1000 сменить работу планируют 64% сильно выгорающих. В зарплатной группе $1000–1999 этот показатель составляет 60%.

Среди айтовцев с доходами $2000–2999 об изменении работы думают 44%, а в диапазоне $3000–3999 – 40%. Для зарплат в $4000–5999 доля составляет около 31%, а среди специалистов с доходом от $6000 — 24%.

Следовательно, даже высокая зарплата не устраняет связь между сильным выгоранием и желанием сменить работу. В то же время среди тех, кто зарабатывает от $6000 и сильно выгорает, 41% не планируют увольняться, а еще 34% пока не определились.

В офисе сильное выгорание чувствуют чаще, чем на удаленной работе

Формат работы также имеет определенную связь с профессиональным истощением. Среди работающих в офисе айтовцев сильное выгорание испытывают 17%, тогда как среди работающих удаленно — 14%.

Умеренное выгорание несколько чаще фиксируется среди специалистов с гибридным форматом работы.

В офисе более сильное истощение чаще всего испытывают аналитики, DevOps-специалисты, специалисты по DS/AI/ML/Data Engineering, UI/UX- и продуктовые дизайнеры, а также артисты.

По типу компании наивысшая доля сильного выгорания среди тех, кто работает в государственных учреждениях и на фрилансе: в обеих группах она составляет 20%.

Более низкий показатель зафиксировали среди работников продуктовых, аутстафинговых и не-IT-компаний – по 13%.

Напомним, в украинском ИТ доля работников с бронированием от работодателя существенно отличается в зависимости от должности и сферы работы. Чаще всего бронирование имеют руководители – 53%, тогда как среди разработчиков этот показатель составляет 20%, а среди QA-специалистов – 21%.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности