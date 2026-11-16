Около двух третей планируют сменить работу: как выгорание влияет на карьерные решения в IT

14% IT-специалистов чувствуют очень сильное выгорание, еще 25% — умеренное. Чаще всего об истощении сообщают менеджеры, руководители и геймдизайнеры, а среди работающих более 60 часов в неделю сильно выгорает почти треть.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Какие IT-специалисты чаще всего испытывают выгорание

По результатам опроса, 14% айтовцев сообщили об очень сильном выгорании, еще 25% — об умеренном. Еще 40% респондентов иногда чувствуют усталость, а 21% в целом чувствуют себя хорошо.

Уровень выгорания в Украине и за границей оказался близок. В то же время, с накоплением профессионального опыта доля специалистов с симптомами истощения растет.

Среди айтовцев с опытом работы в ИТ только один год очень сильно выгорание испытывают 8%. После десяти лет в профессии этот показатель обычно составляет 17%.

Если учитывать не только сильное, но и умеренное выгорание, после двух лет работы в IT о нем сообщают около 30% специалистов, а после семи лет уже 40%.

По специализациям чаще всего о сильном выгорании заявляют офис-менеджеры, геймдизайнеры, руководители компаний, представители Tech Leadership, артисты и аниматоры, специалисты поддержки, дизайнеры и юристы.

Наименьшая доля тех, кто испытывает сильное истощение, — среди специалистов по DS/AI/ML/Data Engineering, Finance и Software Engineering.

Если учитывать сильное и умеренное выгорание вместе, более половины представителей Game Design и Tech Leadership сообщают о таких состояниях.

В разрезе должностей чаще других выгорают менеджеры, C-level-руководители, хеды и лиды.

Более 60 часов работы в неделю повышают долю выгорания.

Продолжительность рабочей недели заметно связана с уровнем профессионального истощения. Среди айтовцев, работающих 35–45 часов в неделю, сильное выгорание ощущают 12%. Среди тех, кто работает более 60 часов, этот показатель растет до 31%.

На результаты влияет формат занятости и наличие дополнительной работы. Среди тех, кто работает менее 35 часов в неделю, сильное выгорание несколько чаще встречается у специалистов с дополнительной занятостью.

При стандартной или большей нагрузке ситуация иная: среди тех, кто имеет несколько работ, доля специалистов с сильным выгоранием ниже, чем среди работающих только на одной основной работе.

В то же время авторы исследования отмечают, что эти данные не свидетельствуют о защитном влиянии дополнительной работы. Возможное объяснение состоит в том, что специалисты с сильным выгоранием реже соглашаются на дополнительную занятость, тогда как те, кто объединяет несколько работ, могут лучше распределять нагрузку.

Финансовое положение связано с риском выгорания

Сильное выгорание происходит среди IT-специалистов с разными уровнями доходов. По данным DOU, среди зарабатывающих в IT до $2000 о сильном истощении сообщили 15%, а среди специалистов с доходом свыше $5000 — 12%.

Однако более отчетливая зависимость прослеживается не между зарплатой и выгоранием, а между финансовым положением и соотношением доходов и расходов.

Айтовцы, доходы которых превышают расходы, примерно вдвое реже сообщают о сильном выгорании, чем те, кому не хватает денег на жизнь. Эта разница сохраняется даже среди специалистов с высокими доходами.

Также уровень истощения связан с количеством людей, которых специалисты финансово удерживают. Среди обеспечивающих только себя сильное выгорание испытывают 13%. Если же человек содержит пять или более близких, кроме себя, этот показатель составляет 18%.

Почти половина айтовцев планируют сменить работу

Профессиональное истощение связано и с карьерными планами. Среди айтовцев с сильным выгоранием 45% планируют сменить работу, в то время как четверть не собирается этого делать.

В целом среди респондентов, планирующих сменить работу в этом году, 63% испытывают сильное или умеренное выгорание.

На намерения по смене работы влияет и продолжительность работы в компании. Среди специалистов со стажем 1–2 года сильное выгорание испытывают 13%, тогда как среди работающих в одной компании более шести лет — 20%.

Особенно выразительная зависимость прослеживается среди айтовцев с финансовыми трудностями. Сменить работу планируют 59% сильно выгорающих и тратящих больше, чем зарабатывает. Среди специалистов с сильным выгоранием, чьи доходы равны расходам, таких 49%, а среди тех, кто зарабатывает больше, чем тратит, — 35%.

В то же время связь между выгоранием и желанием сменить работу сохраняется при любом финансовом положении. Даже среди тех, чьи доходы превышают расходы, поменять работу планируют 35% специалистов с сильным выгоранием. Для сравнения: среди тех, кто в целом чувствует себя хорошо, этот показатель составляет 8%.

Специалисты с более низкими зарплатами чаще планируют увольнение

Уровень доходов также влияет на то, как часто айтовцы с сильным выгоранием рассматривают смену работы.

Среди специалистов с зарплатой до $1000 сменить работу планируют 64% сильно выгорающих. В зарплатной группе $1000–1999 этот показатель составляет 60%.

Среди айтовцев с доходами $2000–2999 об изменении работы думают 44%, а в диапазоне $3000–3999 – 40%. Для зарплат в $4000–5999 доля составляет около 31%, а среди специалистов с доходом от $6000 — 24%.

Следовательно, даже высокая зарплата не устраняет связь между сильным выгоранием и желанием сменить работу. В то же время среди тех, кто зарабатывает от $6000 и сильно выгорает, 41% не планируют увольняться, а еще 34% пока не определились.

В офисе сильное выгорание чувствуют чаще, чем на удаленной работе

Формат работы также имеет определенную связь с профессиональным истощением. Среди работающих в офисе айтовцев сильное выгорание испытывают 17%, тогда как среди работающих удаленно — 14%.

Умеренное выгорание несколько чаще фиксируется среди специалистов с гибридным форматом работы.

В офисе более сильное истощение чаще всего испытывают аналитики, DevOps-специалисты, специалисты по DS/AI/ML/Data Engineering, UI/UX- и продуктовые дизайнеры, а также артисты.

По типу компании наивысшая доля сильного выгорания среди тех, кто работает в государственных учреждениях и на фрилансе: в обеих группах она составляет 20%.

Более низкий показатель зафиксировали среди работников продуктовых, аутстафинговых и не-IT-компаний – по 13%.

Напомним, в украинском ИТ доля работников с бронированием от работодателя существенно отличается в зависимости от должности и сферы работы. Чаще всего бронирование имеют руководители – 53%, тогда как среди разработчиков этот показатель составляет 20%, а среди QA-специалистов – 21%.