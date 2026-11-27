Онлайн-ритейлер быстрой моды Shein согласился выплатить 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения американских регуляторов в введении покупателей в заблуждение. В иске, поданном Федеральной торговой комиссией США (FTC) в федеральный суд в Калифорнии, говорится о ложных заявлениях компании о происхождении хлопчатобумажных тканей, сокрытии негативных отзывов на сайте и задержке доставки товаров на несколько месяцев.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным FTC, независимые проверки обнаружили, что хлопок, который поставщики Shein выдавали за выращенный в США, на самом деле был собран в Китае.

Кроме того, регулятор заявил, что ритейлер нарушал обещания по срокам доставки и почти не помогал клиентам в решении проблем — на сентябрь 2025 года компания отправляла в США почти 1 миллион посылок ежедневно, однако имела лишь пятерых операторов службы поддержки для работы с жалобами американцев и даже не указывала на сайте номер телефона для обращений.

В жалобе регулятора также отмечается, что Shein использовал выборочную модерацию комментариев, мгновенно одобряя отзывы с высокими оценками, но задерживая публикацию негативных комментариев с таким же содержанием и незаконно скрывая отзывы о возвращенных товарах.

Директор бюро защиты прав потребителей FTC Крис Муфарридж отметил, что компания привлекала молодых покупателей обещаниями быстрой доставки и проверенных поставщиков, но на самом деле вводила миллионы людей в заблуждение относительно своей продукции и подлинности отзывов.

Реакция Shein и финансовые показатели компании

В рамках соглашения о выплате штрафа, который еще предстоит утвердить федеральному судье, Shein не признал и не опроверг обвинения регулятора. В компании заявили, что соглашение не означает признания вины и добавили, что уже инвестировали в усиление защиты прав потребителей и внедрят дополнительные меры контроля.

Новость появилась на фоне публикации финансового отчета компании, зарегистрированной в Сингапуре и в сентябре вышедшей на биржу в Гонконге после неудачных попыток разместить акции в Лондоне и Нью-Йорке из-за вопроса о возможном использовании принудительного труда в китайском регионе Синьцзян.

В третьем квартале 2026 года выручка Shein сократилась на 5,9% — до 10,3 миллиарда долларов из-за новых таможенных пошлин ЕС на мелкие посылки, тогда как скорректированная прибыль выросла на 26,8% — до 790 миллионов долларов благодаря уменьшению затрат на маркетинг.

Напомним, ранее сообщалось, что Shein отдаст 100 миллионов долларов для урегулирования расследования жалоб покупателей в США. Федеральная торговая комиссия США получила более 12 000 жалоб на покупки в Shein из-за задержек поставок, а сумма сделки равна 44% прибыли компании за второй квартал.