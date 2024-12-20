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В отделениях Ощадбанка начался прием заявок на выплату "Зимова єПідтримка"
В сети отделений Ощадбанка стартовал прием заявок на получение денежной помощи по программе "Зимова єПідтримка". Это инициатива для поддержки социально уязвимых категорий граждан Украины в зимний период.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Кто имеет право на выплату
Программой могут воспользоваться следующие категории клиентов:
- Лица от 65 лет, не пользующиеся приложением "Дія;
- Граждане, отказавшиеся от РНОКПП (идентификационного кода) по религиозным соображениям;
- Попечители/попечители детей до 18 лет – для получения выплат на детей;
- Родители, у которых из-за смены фамилии в "Дії" не отображаются свидетельства о рождении детей.
Как получить помощь
Для оформления карты "Национальный кэшбэк" нужно обратиться в отделение Ощадбанка и предоставить необходимые документы:
- паспорт и РНОКПП (или паспорт с отметкой об отказе от кода);
- свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, документы об опеке (для опекунов);
- документ, подтверждающий изменение фамилии (для родителей, у которых не отображаются документы в "Дії").
После подачи заявки Ощадбанк проверяет, не получал ли клиент выплату раньше. В случае успешной проверки открывается счет, а денежные средства засчитываются в течение 10 дней.
Напомним, полученные деньги можно использовать только на определенные категории товаров и услуг, в частности:
- оплата коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильная связь, страхование;
- приобретение книг, печатной продукции, лекарств и медицинских изделий украинского производства;
- благотворительность, донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.
Средства доступны для использования как онлайн, так и офлайн, но их нельзя снять наличными или перевести на другие карты.
Сообщается, что заявки на выплату можно подать в Ощадбанке до 28 февраля 2025 года, а потратить полученные средства – до 31 декабря 2025 года (для средств, зачисленных через банки-партнеры) или до 28 февраля 2025 года (для выплат через "Укрпочту") .
Детали об участии в программе и список торговых точек, где можно использовать средства, доступны на сайте: https://1000.me.gov.ua/perelik-prodavtsiv.
Украинцы подали более 6 млн заявок на выплату 1000 гривен через "Дію"
Как сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, от старта программы "Зимова єПідтримка" по состоянию на 10 декабря украинцы подали уже более 6 миллионов заявок на получение выплаты 1000 грн через приложение "Дію". Из них почти 1,6 млн заявок – выплаты на детей.
Из них 67% пользователей – женщины, 33% – мужчины.
Свириденко напомнила, что на прошлой неделе в программу также присоединилась "Укрпочта".
"Около двух миллионов граждан, получающих пенсии и социальные выплаты через почтового оператора, смогут оформить пособие в день выплат", — отметила она.