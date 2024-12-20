В отделениях Ощадбанка начался прием заявок на выплату "Зимова єПідтримка"

В сети отделений Ощадбанка стартовал прием заявок на получение денежной помощи по программе "Зимова єПідтримка". Это инициатива для поддержки социально уязвимых категорий граждан Украины в зимний период.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Кто имеет право на выплату

Программой могут воспользоваться следующие категории клиентов:

Лица от 65 лет, не пользующиеся приложением "Дія;

Граждане, отказавшиеся от РНОКПП (идентификационного кода) по религиозным соображениям;

Попечители/попечители детей до 18 лет – для получения выплат на детей;

Родители, у которых из-за смены фамилии в "Дії" не отображаются свидетельства о рождении детей.

Как получить помощь

Для оформления карты "Национальный кэшбэк" нужно обратиться в отделение Ощадбанка и предоставить необходимые документы:

паспорт и РНОКПП (или паспорт с отметкой об отказе от кода);

свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, документы об опеке (для опекунов);

документ, подтверждающий изменение фамилии (для родителей, у которых не отображаются документы в "Дії").

После подачи заявки Ощадбанк проверяет, не получал ли клиент выплату раньше. В случае успешной проверки открывается счет, а денежные средства засчитываются в течение 10 дней.

Напомним, полученные деньги можно использовать только на определенные категории товаров и услуг, в частности:

оплата коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильная связь, страхование;

приобретение книг, печатной продукции, лекарств и медицинских изделий украинского производства;

благотворительность, донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.

Средства доступны для использования как онлайн, так и офлайн, но их нельзя снять наличными или перевести на другие карты.

Сообщается, что заявки на выплату можно подать в Ощадбанке до 28 февраля 2025 года, а потратить полученные средства – до 31 декабря 2025 года (для средств, зачисленных через банки-партнеры) или до 28 февраля 2025 года (для выплат через "Укрпочту") .

Детали об участии в программе и список торговых точек, где можно использовать средства, доступны на сайте: https://1000.me.gov.ua/perelik-prodavtsiv.

Украинцы подали более 6 млн заявок на выплату 1000 гривен через "Дію"

Как сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, от старта программы "Зимова єПідтримка" по состоянию на 10 декабря украинцы подали уже более 6 миллионов заявок на получение выплаты 1000 грн через приложение "Дію". Из них почти 1,6 млн заявок – выплаты на детей.

Из них 67% пользователей – женщины, 33% – мужчины.

Свириденко напомнила, что на прошлой неделе в программу также присоединилась "Укрпочта".

"Около двух миллионов граждан, получающих пенсии и социальные выплаты через почтового оператора, смогут оформить пособие в день выплат", — отметила она.