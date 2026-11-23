Кредитный портфель аграрного бизнеса Сбербанка за девять месяцев 2026 года вырос на 24,3% — до 18,74 млрд грн. За этот период банк выдал агропредприятиям 9,83 млрд грн новых кредитов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

На что аграрии берут кредиты

На 30 сентября агросектор формировал 52,4% кредитного портфеля микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) Сбербанка.

Почти половина агрокредитного портфеля — 9,07 млрд грн — приходилась на ссуды по партнерским программам. За ними предприятия могут получить средства на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и оборудования, а также инвестиционных проектов.

"Агросектор формирует более половины кредитного портфеля ММСБ банка, и мы последовательно развиваем его финансирование. За девять месяцев этого года мы предоставили агропредприятиям почти 10 млрд грн нового финансирования, а кредитный портфель отрасли вырос почти на четверть с начала года", — отметила член Правления Сбербанка Наталья Бутчик.

В целом кредитный портфель ММСБ Сбербанка с начала 2026 г. вырос на 24% и по состоянию на 30 сентября составил 37,5 млрд грн. Объем новых кредитов, предоставленных предпринимателям этого сегмента за девять месяцев, увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Напомним, в ноябре Сбербанк и Европейский инвестиционный фонд подписали соглашение о портфельной гарантии на €71,4 млн для кредитования украинского малого и среднего бизнеса. ЕИФ будет покрывать 70% кредитного портфеля, а при достаточном спросе его объем могут увеличить до €143 млн.