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Ощадбанк увеличил кредитный лимит OKKO Group до 2,85 млрд грн

деньги
банк почти вдвое увеличил кредитный лимит для OKKO Group

Ощадбанк повысил объем кредитования для OKKO Group почти вдвое — с 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн. Средства предоставлены сроком на два года и направлены на оптимизацию операционной деятельности компании, включая закупку горючего и развитие сети АЗК, которая уже насчитывает 410 заправочных комплексов по всей Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Финансовая поддержка Ощад для OKKO

Сбербанк почти вдвое увеличил кредитный лимит для OKKO Group – с 1,5 млрд до 2,85 млрд грн. Новое соглашение заключено сроком два года.

Расширение финансирования позволит компании эффективнее управлять операционными расходами, в частности в сфере формирования запасов горючего, что актуально в связи с динамикой рынка и планами дальнейшего расширения сети автозаправочных комплексов под брендом ОККО. Сегодня эта сеть насчитывает 410 АЗК по всей Украине, и компания сохраняет лидерство на рынке розничной продажи горючего, имея амбициозные планы дальнейшего развития.

Сотрудничество Ощадбанка с OKKO Group началось еще в 2016 году, однако настоящее стратегическое значение она приобрела после начала полномасштабной войны. В марте 2022 года, когда из-за обстрелов и смены логистических маршрутов страна оказалась в условиях топливного кризиса, большинство банков прекратили финансирование бизнеса. В этот период Ощад предоставил одной из компаний группе овердрафт в размере 500 млн грн — самый оперативный финансовый инструмент, позволивший быстро импортировать дополнительные объемы горючего, отмечает пресс-служба.

Уже в сентябре 2022 года общая сумма финансирования оборотного капитала от Ощада для OKKO Group достигла 1,5 млрд грн, а сегодня почти удвоилась.

Рынок горючего в Украине продолжает адаптироваться к вызовам военного времени, изменениям в логистике и структуре импорта. В таких условиях он нуждается в стабильном финансировании для сохранения конкурентоспособности. Ощадбанк отмечает, что доверие со стороны OKKO Group — одного из ключевых импортеров горючего в 2024 году — является важным фактором, отметил Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и угрозу инфраструктуре, OKKO продолжает развиваться, создавать рабочие места, поддерживать государство налогами и донатами на ВСУ. Расширение сотрудничества со Сбер предоставляет компании больше инвестиционной гибкости и возможностей для оперативного финансирования, что усиливает эффективность партнерства между государственным и частным сектором, комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

Справка:

OKKO Group – это всеукраинский холдинг с разнообразными бизнес-направлениями, который работает в сфере производства, торговли, строительства, агропромышленного комплекса, энергетики, курортного бизнеса, сервисов и других услуг. Главным активом группы есть сеть автозаправочных комплексов ОККО. В структуру компании входят питание для путешественников, стационарные и мобильные лаборатории для контроля качества нефтепродуктов, а также различные сопутствующие сервисы. Подразделения сети реализуют товары через магазины на АЗК, занимаются оптовой и розничной продажей нефтепродуктов и оказывают услуги экспертизы горючего.

Автор:
Ольга Опенько