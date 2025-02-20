Ощадбанк заработал рекордные 18,7 млрд грн в 2024 году и оплатит 12,2 млрд грн в бюджет

Ощадбанк завершил 2024 год с рекордной прибылью до налогообложения в 18,7 млрд. грн. Это почти вдвое превышает показатель 2023 (9,3 млрд грн) и свидетельствует о значительном улучшении финансовых результатов государственного учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Ожидается, что в государственный бюджет по итогам года банк перечислит 12,2 млрд грн в виде налога на прибыль (9,9 млрд грн) и дивидендов (2,3 млрд грн). Это на 5,8 млрд грн больше, чем за 2023 год.

Что повлияло на рост доходов банка

Рост эффективности Ощадбанка стал возможным благодаря увеличению валюты баланса, активному кредитованию и работе с проблемной задолженностью.

Чистый кредитный портфель банка вырос на 22 млрд грн (+25%), превысив 111 млрд грн. Основными драйверами стали кредитование бизнеса (15,9 млрд грн) и физических лиц (6,1 млрд грн).

Ощадбанк также усилил поддержку государства через вложения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Портфель государственных долговых бумаг банка увеличился на 72,8 млрд. грн. (+68%), а общая сумма приобретенных ОВГЗ в 2024 году составила 120 млрд. грн. Благодаря этому доля Ощад на рынке ОВГЗ выросла с 16,3% до 20,3%, а его вклад в общий прирост облигаций по банковской системе достиг 32%.

Общая сумма налогов, сборов и дивидендов, уплаченных банком в 2024 году, достигла рекордных 17,2 млрд грн, что в три раза больше, чем в 2023 году.

"Уверяю, что и в 2025 году Ощад продолжит упорно работать над увеличением перечислений в бюджет обороны страны. В этом нам непременно поможет новая стратегическая программа, утвержденная наблюдательным советом в конце 2024 года ", — заявил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Напомним, в 2023 году Кабинет министров назначил независимыми членами наблюдательного совета Ощадбанка Хуана Энрике Переса Калота, Антона Пятигина, Михала Крупинского, Элизабет Нельсон, Филиппа Хизли и Владимира Лавренчука.