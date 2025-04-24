Ощадбанк зарегистрировал арест на активы РФ во Франции на 87 млн евро

Государственный Ощадбанк зарегистрировал арест на активы России во Франции на сумму около 87 млн. евро как часть компенсации за потерянные активы в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Ранее Франция признала решение Арбитражного трибунала от 2018 года по иску АО "Ощадбанк" к РФ на сумму свыше 1,11 млрд долларов США, что касалось компенсации убытков, понесенных финучреждением в результате незаконной экспроприации Россией активов банка в Крыму.

Отмечается, что согласно французскому законодательству Ощадбанк, как первый заявитель, имеет приоритетное право на удовлетворение своих требований из арестованного имущества.

Как отметил Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка, арест российских активов является частью многолетней системной работы, ведущейся в ряде юрисдикций.

"Мы были первой государственной компанией, получившей арбитражное решение о компенсации убытков в связи с незаконной экспроприацией Россией украинской собственности в Крыму. Будем делать все от нас зависящее, чтобы продлить первенство и во взыскании арестованного имущества, опираясь в этом на высокопрофессиональную команду банков, и на зарубежных юридических лиц", - подчеркнул Наумов.

"Весь наш предыдущий опыт судебных процессов с Россией по этому кейсу свидетельствует, что и это решение не будет выполнено добровольно, и что Ощадбанк ожидает долгая борьба за реализацию этих активов. Но мы умеем работать "в долгую". Уверены, что справедливость должна победить", — отметила Роза Тапанова, член правления Ощадбанка.

Ранее Верховный суд Нидерландов подтвердил арбитражные решения, устанавливающие незаконную экспроприацию Россией активов ПриватБанка в Крыму.

Напомним, "Нафтогазу" удалось получить в Парижском суде разрешение на принудительное исполнение решения о возмещении ущерба, нанесенного незаконным использованием активов компании в Крыму в $5 млрд. Этот процесс длится с 2016 года.