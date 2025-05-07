Основатель Inzhur Андрей Журжий советует, с чего начинать инвестировать

Украинский предприниматель и инвестор, юрист, основатель и CEO инвестиционной REIT-компании Inzhur Андрей Журжий рассказал, с чего следует начинать инвестировать.

Свои рекомендации он озвучил в интервью для Delo.ua.

С чего начинать инвестировать: советы от Андрея Журжия

Самый первый совет Андрея Журжия начинающим инвесторам — "начните!".

По его словам, нет разницы, с какой суммы начинать инвестировать. Но если у вас небольшой капитал, то, наверное, лучше проинвестировать его в себя — в свои знания, в свой практический опыт.

"Моя лучшая инвестиция — это инвестиция в знания и опыт. Думаю, такие инвестиции окупаются тысячекратно. Инвестиции в себя обычно не требуют больших денег. Это, скорее, вопрос желания, времени и усилий. Извините, но кто-угодно может этим заниматься. Но вопрос в том, сколько усилий и времени вы готовы уделить на развитие своих навыков, и способны ли вы принимать те или иные решения", — говорит инвестор.

Дальше — практика.

"Начните хотя бы с того, что проинвестируйте сто долларов в ОВГЗ, или в иностранный рынок. Такие небольшие практические инвестиции, наверное, позволят разобраться с тем, как это работает, что такое деньги, счет, проценты, ценные бумаги. Практически исследовать ту или иную тему легче, чем пытаться разобраться оторвано от практики", — советует Андрей Журжий.

Он утверждает, что как правило начинающий инвестор не готов учиться на больших суммах. Для начала достаточно попытаться проинвестировать хотя бы 50-100 долларов.

Подробнее почитать о секретах бизнес-успеха и удачных инвестиций основателя и CEO компании Inzhur вы можете в полной версии интервью Андрея Журжия для Delo.ua.