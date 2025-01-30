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От 3000 грн до 8 лет тюрьмы: как будут наказывать за отсутствие доступа к укрытиям

От 3000 грн до 8 лет тюрьмы: как будут наказывать за отсутствие доступа к укрытиям
Президент подписал закон о жестких наказаниях за недопуск к укрытию. Фото: Общественное

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, то есть укрытий, используемых гражданскими гражданами во время воздушных тревог.

После трагических случаев, когда люди не смогли попасть в укрытие во время обстрелов, этот закон Украины №4200-IX призван предотвратить такие ситуации в будущем, подчеркнула Елена Шуляк, комментируя новый нормативный акт.

По ее словам, он обязывает ответственных обеспечивать надлежащее состояние защитных сооружений и круглосуточный доступ к ним.

"Цель закона — гарантировать, что все укрытия будут открыты, обустроены и готовы к использованию в любой момент, а должностные лица будут нести реальную ответственность за их состояние", — отметила Шуляк.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение требований по содержанию укрытий

Нарушение закона о доступе и правилах эксплуатации укрытий предусматривается как административная (КУоАП) Статья 175-3 КУоАП, так и уголовная ответственность. В частности:

  • Нарушение требований по содержанию и эксплуатации укрытий предусматривает: штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) — то есть от 3 400 до 8 500 грн;
  • Повторное нарушение в течение года: штраф от 500 до 1 000 НМДГ – от 8 500 до 17 000 грн);
  • Создание препятствий во время проверок состояния укрытий : штраф от 400 до 800 НМДГ – от 6 800 до 13 600 грн.
  • Повторное нарушение в течение года: штраф от 500 до 1 000 НМДГ от 8 500 до 17 000 грн;
  • Если нарушение требований по содержанию укрытий привело к гибели человека или другим тяжелым последствиям - лишение свободы от 3 до 8 лет. Это уже уголовная ответственность - статья 270-2 УК.

Как сообщало ранее Delo.ua, в 2025 году на строительство укрытий в школах и профтехах предусмотрено 6,2 млрд грн. Объемы финансирования зависят от уровня риска общества и количества учеников.