От 3000 грн до 8 лет тюрьмы: как будут наказывать за отсутствие доступа к укрытиям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, то есть укрытий, используемых гражданскими гражданами во время воздушных тревог.

После трагических случаев, когда люди не смогли попасть в укрытие во время обстрелов, этот закон Украины №4200-IX призван предотвратить такие ситуации в будущем, подчеркнула Елена Шуляк, комментируя новый нормативный акт.

По ее словам, он обязывает ответственных обеспечивать надлежащее состояние защитных сооружений и круглосуточный доступ к ним.

"Цель закона — гарантировать, что все укрытия будут открыты, обустроены и готовы к использованию в любой момент, а должностные лица будут нести реальную ответственность за их состояние", — отметила Шуляк.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение требований по содержанию укрытий

Нарушение закона о доступе и правилах эксплуатации укрытий предусматривается как административная (КУоАП) Статья 175-3 КУоАП, так и уголовная ответственность. В частности:

Нарушение требований по содержанию и эксплуатации укрытий предусматривает: штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) — то есть от 3 400 до 8 500 грн;

укрытий предусматривает: штраф от граждан (НМДГ) — то есть Повторное нарушение в течение года: штраф от 500 до 1 000 НМДГ – от 8 500 до 17 000 грн);

в течение года: штраф от 500 до 1 000 НМДГ – Создание препятствий во время проверок состояния укрытий : штраф от 400 до 800 НМДГ – от 6 800 до 13 600 грн.

: штраф от от Повторное нарушение в течение года: штраф от 500 до 1 000 НМДГ – от 8 500 до 17 000 грн;

от 8 500 до 17 000 грн; Если нарушение требований по содержанию укрытий привело к гибели человека или другим тяжелым последствиям - лишение свободы от 3 до 8 лет. Это уже уголовная ответственность - статья 270-2 УК.

Как сообщало ранее Delo.ua, в 2025 году на строительство укрытий в школах и профтехах предусмотрено 6,2 млрд грн. Объемы финансирования зависят от уровня риска общества и количества учеников.