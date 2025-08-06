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От 800 до 4 тыс. грн: увеличены выплаты для пострадавших на производстве

активы, банк
Сколько будут получать пострадавшие на производстве

Правительство повысило ежемесячные выплаты для людей, пострадавших на производстве и нуждающихся в постоянном уходе, лекарствах или медицинских средствах. Размер компенсации теперь будет зависеть от уровня потребностей и составит от 800 до 4000 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новые размеры ежемесячных выплат

Обновлен размер ежемесячных выплат для людей, пострадавших на производстве и нуждающихся в постоянном уходе и медицинском обеспечении.

Речь идет о тех, кто из-за несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в уходе, лекарствах или специальных медицинских изделиях. Теперь размер денежной компенсации будет зависеть от уровня потребности и составит:

  • 4 000 грн - если необходим специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;
  • 2 000 грн - в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;
  • 1 333 грн - если нужен бытовой уход и медицинские средства;
  • 800 грн - при постоянной потребности в санитарно-гигиенических средствах и лекарствах или медицинских изделиях.

Кабинет министров обновил правила расчета среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на получение государственной социальной помощи. Новые правила могут повлиять на право получения соцвыплат.

Автор:
Ольга Опенько