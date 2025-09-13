"От идеи к действию": последний шанс присоединиться к практическому курсу для предпринимателей

У каждой из нас есть идеи. Кто-то давно мечтает о собственном бренде, кто-то — об онлайн-сервисе, а кто-то носит в голове решение, которое могло бы изменить жизнь сотен людей. Но очень часто эти идеи остаются на полках дневников или во внутренних разговорах когда-то.



Курс "От идеи к действию" от Women in Tech 2025 создан именно для того, чтобы "когда-то" превратилось в реальные шаги к развитию собственного дела. Это практичная программа, которая помогает пройти путь от сырой идеи к реальному бизнесу с планом, клиентами и четкой стратегией развития.

Почему это важно сейчас

2025 год стал временем скорых решений. Бизнес-среда обновляется каждый день, и победителями становятся те, кто не откладывает действие. Женщины, запускающие собственные дела сегодня, формируют новые правила игры в мире диджитал-предпринимательства.

Именно поэтому "От идеи к действию" сосредоточен на практике: ты сразу получишь инструменты для работы, попробуешь их на собственном проекте и получишь фидбек от практикующих менторов.

Для кого этот курс

Курс "От идеи к действию" создан для женщин, которые носят в себе идею, но пока не знают, как ее оформить в бизнес-план. Это практичная программа для тех, кто мечтает запустить собственное дело в онлайне и постоянно теряется среди советов и бесконечных "с чего начать". Курс станет поддержкой и для предпринимателей, уже имеющих свой проект, но стремящихся к масштабированию, новым инструментам и связям. Это пространство для тех, кто хочет не только получить знания, но и применить их на практике сразу в собственном бизнесе.

Программа курса

Учеба выстроена как путешествие через ключевые этапы создания бизнеса. Сначала участницы погружаются в работу над продуктом: структурируют идею, находят ее ценность и превращают мнения в бизнес-план. Дальше наступает время исследования рынка — понимание, кто действительно ждет этот продукт и как сделать его нужным. Когда основа уже есть, приходит очередь продаж и первых клиентов, а за ними — масштабирование, открывающее дверь к новому уровню развития. В финансовом блоке женщины учатся строить бизнес-модель и прогнозировать доходы, а завершающая часть – операционные процессы – помогает выстроить внутреннюю систему, чтобы бизнес работал как слаженный механизм. Кульминацией станет Pitch Day, где каждая участница представит свой проект перед экспертами и будет иметь шанс на новые возможности. Лучшие проекты получат ценные подарки от Huawei и новые возможности для развития.

❗️ Следует помнить — курс доступен только тем, кто присоединяется к образовательной программе Women in Tech 2025 . Это базовая платформа, которая обеспечивает доступ к знаниям, коммьюнити и менторской поддержке.

Времени почти не осталось. Форма заявки будет открыта только до 14 сентября включительно. Уже 16 сентября стартует обучение, которое может изменить твою бизнес-реальность.

Не позволяй своей идее остаться только мечтой. Пора превратить ее в действие.