Через год после отмены ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет — возросла доля тех, кто планирует уехать. Если в 2025 году 23% намеревались уехать из Украины, то в 2026 — 27% опрошенных заявили об этом. В то же время доля тех, кто не планирует выезд, остается большей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает OLX Работа, которая провела опрос среди работодателей, чтобы выяснить, отражаются ли изменения в настроениях молодежи на их бизнесе и рынке труда в целом.

Кадровый дефицит среди молодых работников: динамика за год

По результатам опроса 2026 года, 50% респондентов ощутили влияние нововведения на свой бизнес (в 2025 году ответили 56%). Не заметили изменений – 28% (против 34% в 2025 году). За год за год существенно вырос уровень неопределенности: если в 2025 году 9% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, то в 2026 году показатель вырос до 22%.

Чаще влияние разрешения на выезд юношам 18-22 лет проявляется в росте количества увольнений молодых работников — об этом отметили 48% опрошенных работодателей. Еще 45% заявили, что стало сложнее найти молодых работников , или уменьшилось количество отзывов на вакансии (32%). Также респонденты отметили ухудшение качества кандидатов на стартовые должности (25%) и рост ожиданий среди молодежи (20%).

Если сравнить ответы работодателей с намерениями молодежи, то можно заметить определенную разницу. Несмотря на то, что 50% работодателей ощутили влияние нововведения, уехать из Украины в 2026 году планируют 27% опрошенных юношей от 18 до 22 лет. Это показывает, что изменения на рынке происходят постоянно и не зависят только от намерений молодежи.

Для каких типов бизнеса влияние нововведения стало наиболее ощутимым

Согласно результатам опроса 2026 года, влияние разрешения на выезд в основном растет вместе с размером компании . Да, если анализировать ответы работодателей в зависимости от количества сотрудников в их компании:

Компании со штатом 1-10 работников – 51% респондентов этой группы заявили, что ощутили влияние нововведения;

Компании со штатом 11-50 работников – 57% респондентов;

Компании со штатом 51-250 работников - 56% ;

Компании со штатом более 250 работников - 60% .

Среди опрошенных представителей бизнеса большинство (40%) относятся к отрасли розничной торговли. На сферу предоставления услуг приходится 14%, на IT-сектор – 8%, производство товаров, строительство и оптовая торговля – по 7% на каждую из трех сфер. Также в опросе принимали участие работодатели в сфере информационно-консультационных услуг, транспорта и логистики, HoReCa, сельского хозяйства.

Изменяет ли бизнес свои стратегии найма в 2026 году

Исследование показало, что большинство работодателей (38%) не меняли свои подходы к найму после введения разрешения на выезд для юношей.

Однако часть все же адаптируется к изменениям на рынке труда, в частности, начали активнее привлекать разные категории населения. Чаще всего — старшие кандидаты, о чем отметили 29% опрошенных, которые вводили адаптационные мероприятия. Также начали активно нанимать женщин (18%), фрилансеров, работников на ремоуте или из других регионов (9%). Еще одной адаптационной мерой стало внутреннее обучение и программы содержания молодежи, о чем упомянули 5% участников опроса.

В то же время, 9% среди всех опрошенных работодателей рассматривают полное или частичное прекращение деятельности, еще 9% временно заморозили расширение бизнеса. К сокращению вакансий и оптимизации структуры штата прибегли только 2% респондентов.

Аналитики констатируют, что через год после введения разрешения на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет украинский рынок труда продолжает меняться. Работодатели ощущают его влияние, однако реагируют по-разному. Некоторые компании расширяют круг потенциальных кандидатов и вводят программы по содержанию молодежи. В то же время другие оптимизируют структуру штата или временно приостанавливают деятельность из-за кадровых трудностей.

Напомним, ранее украинские компании начали изменять правила найма из-за дефицита работников. В частности, в 2026 году 30% опрошенных работодателей повысили зарплаты на 11–22%, тогда как в прошлом году самым распространенным был рост оплаты труда до 10%.