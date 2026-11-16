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От переучения до предпринимательства: Ким рассказал, какие возможности должно создать государство для ветеранов

приветствующий ком
Ким выступает за поддержку занятости и бизнеса ветеранов / Министерство по делам ветеранов

Государство должно обеспечить ветеранам возможности для переобучения, трудоустройства, получения образования и создания собственного бизнеса по возвращении со службы. Среди необходимых инструментов поддержки – гранты, доступ к кредитам, стажировка и жилищные программы.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр по делам ветеранов Виталий Ким в интервью "РБК-Украина".

По его мнению, это поможет бывшим военным вернуться в гражданскую жизнь и стать движущей силой экономики Украины.

Он подчеркнул, что после военной службы люди могут пересматривать свои профессиональные планы и выбирать другие направления деятельности. Поэтому государственная поддержка должна предусматривать не только возвращение к предыдущей работе, но и возможность обрести новую профессию или начать предпринимательскую деятельность.

"Кто хочет открыть бизнес, кто  больше времени уделять семье, кто  выращивать что-то свое. Поэтому наша задача  дать выбор и возможности. Это переобучение, стажировка, образование, гранты, доступ к кредитам, жилье и многое другое",  отметил Ким.

Он добавил, что привлечение ветеранов к экономической деятельности будет иметь важное значение для страны, учитывая ожидаемое количество людей, охватываемых ветеранской политикой. По оценке министра, после завершения войны в Украине может быть более 3 млн ветеранов, а вместе с членами их семей – около 9 млн человек.

Ким считает, что при таких масштабах государственная политика не может ограничиваться социальными выплатами. Наряду с обеспечением базовых потребностей необходимо развивать программы, способствующие профессиональной реализации, занятости и экономической самостоятельности ветеранов.

Среди других направлений поддержки он назвал помощь по образованию детей ветеранов. По его мнению, государство могло бы предусмотреть соответствующие образовательные возможности даже для двух поколений семей ветеранов.

В сентябре Ким сообщил, что для украинских ветеранов создают мультидонорский фонд. Финансирование предусмотрено, в частности, для программ восстановления и реабилитации ветеранов, а также для их перехода к гражданской жизни. Первые средства предоставит Канада – 1,25 млрд грн.

Кроме того, государственную поддержку ветеранов и ветеранок планируют сделать более согласованной между разными ведомствами. Речь идет об упрощении процедур получения услуг, сокращении количества необходимых документов и улучшении обмена информацией между государственными органами.

Автор:
Майя Калына

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