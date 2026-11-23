Ветеранское предпринимательство в Украине охватывает разные направления – от локального ритейла и франчайзинга до капиталоемких промышленных и оборонных производств.

Как пишет Dilo, о бизнес-моделях таких компаний рассказывает издание АрмияInform на примере пяти проектов из разных регионов Украины.

В материале говорится, что компания Anvil начинала работу с мастерской на восемь работников, где за две недели собирали 200 дронов. В настоящее время производственные мощности предприятия разрешают выпускать до 40 тыс. беспилотников в месяц. Ассортимент охватывает дроны с радиоуправлением, оптоволоконной, цифровой и Starlink-связью, перехватчики "Шахедов", тяжелые бомберы и логистические БпЛА. Владелец Anvil Владимир Волинчук подчеркнул, что бизнес-модель компании основывается на быстром переходе от запроса с фронта к серийному производству благодаря непосредственному взаимодействию демобилизованных специалистов с военными подразделениями.

Anvil начинала работу с мастерской на восемь работников. Фото предоставлено компанией

"Для меня важно, чтобы компания оставалась гибкой инженерной структурой, способной масштабироваться без потери качества и вовремя закрывать потребности армии в сложных технологических решениях типа оптоволокна или перехватчиков", – добавил Волинчук.

На сайте компании отмечается, что она привлекает к работе ветеранов, в том числе бойцов, списанных по состоянию здоровья (из более чем 15 подразделений Сил обороны). Операционным директором Anvil является ветеран Иван Дубков.

Авторы статьи пишут, что в гражданских секторах ветераны также отлаживают системные бизнес-процессы и общие каналы сбыта.

Бизнес Veterano Group работает как прибыльная компания с социальной составляющей. Фото предоставлено группой

В Киеве Леонид Остальцев расширил проект Veterano Group по франчайзинговой модели, предлагая собратьям готовые операционные стандарты, систему снабжения и бренд. Бизнес работает как прибыльная компания с социальной составляющей, в частности, финансово поддерживает детей погибших военных.

Эрнест Лобанов поставляет продукцию для нужд фронта и гражданского рынка. Фото предоставлено компанией

В Харькове ветеран Эрнест Лобанов возобновил работу цеха по восстановлению шин Tirex, получив 1,5 млн грн грантовой поддержки от Украинского ветеранского фонда. Предприниматель поставляет продукцию для нужд фронта и гражданского рынка, а также самостоятельно обучает технических специалистов.

Ассортимент "У Ксени" насчитывает более 50 позиций. Фото предоставлено компанией

Во Львове бывший военный Андрей Рыбак вместе с женой открыли производство полуфабрикатов "У Ксени", вложив собственные средства и привлекая городской грант более чем на 300 тыс. грн. Ассортимент насчитывает более 50 позиций. После испытания различных форматов бизнес сосредоточился на производственном цехе, двух магазинах и онлайн-доставке. В то же время торговые точки стали общим каналом сбыта для других ветеранских брендов, что помогает локальным производителям экономить на аренде и логистике , отмечается в статье.

Бренд Oium специализируется на создании ювелирных украшений и керамики. Фото предоставлено компанией

В Днепре военный и археолог Валерий Касьяненко развивает мастерскую украшений и керамики Oium. Вместо массового производства сувенирного декора компания вручную производит реплики артефактов трипольского, скифского и казацкого времени и поставляет продукцию на рынки более 70 стран.

Напомним, Dilo в этом году запустило спецпроект "Ветеранская экономика", в котором редакция исследовала практики крупнейших украинских работодателей и сформировала список компаний, системно работающих с ветеранами.