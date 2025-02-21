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Отечественное производство оружия обеспечивает треть потребностей армии — Шмыгаль

Отечественное производство оружия обеспечивает треть потребностей армии — Шмыгаль
Фото: Правительственный портал

Украина наращивает собственное оборонное производство, которое становится ключевым фактором укрепления обороноспособности страны. В январе 2025 года производство беспилотников выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Доля отечественных дронов в поставке для армии в настоящее время составляет почти 100%.

Шмыгаль также отметил значительный прогресс в производстве другого вооружения. В течение 2023-2024 годов выпуск артиллерии в Украине вырос в три раза, бронетранспортеров — в пять раз, противотанкового оружия — в два раза, а производство боеприпасов увеличилось в 2,5 раза.

По оценкам правительства, украинский оборонно-промышленный комплекс обеспечивает около трети от общей потребности армии.

"Задача, которую ставит правительство перед собой, — это довести собственное производство оружия, по меньшей мере, до половины от существующей ныне потребности. Для того, чтобы реализовать эту цель, мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия" , — подчеркнул Шмыгаль.

Также он добавил, что Кабмин продолжает финансировать укрепление оборонного потенциала страны. В частности, 21 февраля правительство приняло решение о выделении 7,9 млрд грн на закупку беспилотников, которые Государственная служба специальной связи и защиты информации направит на соответствующие закупки.

Добавим, Министерство   обороны   представило планы закупок дронов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, а значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Автор:
Татьяна Гойденко