Государственный ПриватБанк не смог продать на аукционе гостиницу Radisson и часть "Буковеля" в курортном селе Поляница в Карпатах. Общая стартовая стоимость двух лотов составила почти 3,87 млрд грн по НДС, но желающих приобрести имущество не нашлось.

Как пишет Dilo, аукцион, запланированный на 26 ноября в системе Prozorro. Продажи, отменили из-за отсутствия участников.

Почему ПриватБанк продавал активы

ПриватБанк получил эти объекты в счет погашения кредитов, выданных еще до национализации, и часть долгов была связана с бывшим собственником Игорем Коломойским.

Отель "Буковель" открыли осенью 2012 года как первый отель международной сети на украинском горнолыжном курорте, в нем 252 номера. В ноябре 2025 года банк уже выставлял эту недвижимость в аренду, и единственным участником двух аукционов стало ООО «Буковель», связанное с Захаром и Оксаной Палицами, сыном и бывшей супругой нардепа Игоря Палицы.

Игорь Палица известен тем, что был бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского, который находится в СИЗО.

Radisson Blu Resort Bukovel открыли осенью 2012 года. Отель на 252 номера стал первым объектом международной сети Radisson Blu на горнолыжном украинском курорте. Его инфраструктура включает спа-комплекс площадью около 2000 м² с процедурными комнатами, финской и биосаунами, парной и кальдариумом. Также в отеле обустроили бассейн, фитнес-зал, два ресторана и несколько баров.

Что выставили на продажу

Первый лот охватывал гостиничный комплекс Radisson площадью более 30,5 тыс. кв. м, общежитие площадью 8,6 тыс. кв. м и около 3,6 га земли под ними.

Стартовая цена составила 1,96 млрд. грн. без НДС, или около 2,047 млрд. грн. с налогом. Для участия в аукционе требовалось внести гарантийный взнос почти 98 млн грн.

Вторым лотом была выставлена часть инфраструктуры курорта. В него вошли 34 земельных участка общей площадью более 100 га, насосная станция, две трансформаторные подстанции, 10 коммерческих помещений и здания 14 подъемников.

Среди коммерческих объектов – помещения проката снаряжения, лыжной школы, детского комплекса, магазина, касс, банковского отделения и складов для продуктов.

Стартовая цена этого лота составляла 1,6 млрд. грн. без НДС, или 1,823 млрд. грн. с налогом. Гарантийный взнос для участников – 80 млн. грн.

Условия продаж

Среди условий продажи также были требования о подтверждении легального происхождения средств, получении разрешения Антимонопольного комитета и отсутствии связей с бывшими собственниками ПриватБанка или подсанкционными лицами.

В то же время, имущество арендует ООО "Буковель", связанное с Захаром и Оксаной Палками. В ноябре 2025 г. компания стала победителем торгов на аренду как единственный участник.

За аренду 14 канатных дорог с 30 земельными участками компания платит банку 9,86 млн. грн. в месяц. Еще 8,4 млн грн ежемесячно стоит аренда гостиницы Radisson и общежития.

В 2025 году доход ООО "Буковель" вырос на 47%, а чистая прибыль увеличилась более чем в 2,4 раза. Активы компании превысили 4,3 млрд. грн.

Договоры аренды действуют до конца 2026 года. В случае продажи имущества их должны досрочно разорвать.

Напомним, что недавно ПриватБанк нашел покупателя на футбольный стадион "Днепр-Арена" и учебно-тренировочную базу в Приднепровске. Победителем аукциона, назначенного на 24 ноября, стало ООО Риал Эстейт 7 с предложением 56,21 млн грн.

Все предыдущие аукционы срывались из-за отсутствия желающих, так что банк должен снизить стартовую цену более чем на 60% от сентябрьского предложения, чтобы найти покупателя.