Министерство обороны Украины планирует обновить около 100 стандартов для горючего, смазочных масел и специальных жидкостей. Новые требования должны отвечать стандартам НАТО, ЕС и стран-партнеров.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Почему решили изменить стандарты

Часть требований к горюче-смазочным материалам (ГСМ), которые используют в Украине, базируется на стандартах, разработанных еще до 1992 года. Из-за отмены устаревших межгосударственных норм возникла необходимость разработать новые правила.

"Большинство стандартов для горючего и смазочных масел, которыми мы пользуемся сейчас, разработали еще до 1992 года. Мы постепенно переходим на современные европейские стандарты, стандарты НАТО и стран-партнеров", - сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник.

Обновление должно определить единые требования к качеству нефтепродуктов, их закупке, хранению и проверке. Также это важно для обслуживания военной техники, которую Украина получает от партнеров или закупает.

Что именно просмотрят

Рабочая группа обработает около 100 нормативных документов. В частности, она:

проанализирует существующие стандарты и технические требования;

пересмотрит список марок горючего и смазочных масел и определит условия использования новых;

подготовит предложения по новым национальным и военным стандартам;

обновит требования к качеству продукции и методам ее испытания.

К работе были привлечены представители Минобороны, Сил обороны, Командование Сил логистики ВСУ, органов стандартизации, Агентства оборонных закупок ДОТ, испытательных учреждений и профильных организаций.

После анализа рабочая группа приготовит предложения. Новые стандарты будут разрабатываться и утверждаться по установленным процедурам.

Обновленные правила будут касаться не только военных. Горюче-смазочные материалы относятся к продукции двойного использования, поэтому требования могут применяться также государственными учреждениями и частными предприятиями.

Напомним, из-за обнаружения чрезмерного содержания воды в дизельном топливе, более 55 тонн некондиционного горючего на сумму 2,23 млн грн не было допущено к поставкам в ВСУ по результатам лабораторных испытаний .