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Отказ от норм до 1992 года: Минобороны переведет армию на топливо по стандартам НАТО и ЕС
Министерство обороны Украины планирует обновить около 100 стандартов для горючего, смазочных масел и специальных жидкостей. Новые требования должны отвечать стандартам НАТО, ЕС и стран-партнеров.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Почему решили изменить стандарты
Часть требований к горюче-смазочным материалам (ГСМ), которые используют в Украине, базируется на стандартах, разработанных еще до 1992 года. Из-за отмены устаревших межгосударственных норм возникла необходимость разработать новые правила.
"Большинство стандартов для горючего и смазочных масел, которыми мы пользуемся сейчас, разработали еще до 1992 года. Мы постепенно переходим на современные европейские стандарты, стандарты НАТО и стран-партнеров", - сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник.
Обновление должно определить единые требования к качеству нефтепродуктов, их закупке, хранению и проверке. Также это важно для обслуживания военной техники, которую Украина получает от партнеров или закупает.
Что именно просмотрят
Рабочая группа обработает около 100 нормативных документов. В частности, она:
- проанализирует существующие стандарты и технические требования;
- пересмотрит список марок горючего и смазочных масел и определит условия использования новых;
- подготовит предложения по новым национальным и военным стандартам;
- обновит требования к качеству продукции и методам ее испытания.
К работе были привлечены представители Минобороны, Сил обороны, Командование Сил логистики ВСУ, органов стандартизации, Агентства оборонных закупок ДОТ, испытательных учреждений и профильных организаций.
После анализа рабочая группа приготовит предложения. Новые стандарты будут разрабатываться и утверждаться по установленным процедурам.
Обновленные правила будут касаться не только военных. Горюче-смазочные материалы относятся к продукции двойного использования, поэтому требования могут применяться также государственными учреждениями и частными предприятиями.
Напомним, из-за обнаружения чрезмерного содержания воды в дизельном топливе, более 55 тонн некондиционного горючего на сумму 2,23 млн грн не было допущено к поставкам в ВСУ по результатам лабораторных испытаний .