Открыт набор украинских стартапов для участия в Web Summit 2025 в Лиссабоне

Украинский фонд стартапов объявил набор в делегацию, которая представит Украину на Web Summit Lisbon 2025 — одной из самых влиятельных технологических конференций мира.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В этом году 15 украинских стартапов получат возможность приобщиться к глобальному событию.

Кто может подать заявку:

  • стартапы, основанные менее 6 лет назад, на стадии Seed или Series A;
  • компании с клиентами, traction и привлеченными инвестициями;
  • имеющие уникальный software-, hardware-продукт или R&D-разработку;
  • стартапы, зарегистрированные и действующие в Украине, с украинским позиционированием;
  • команды, готовые самостоятельно покрыть расходы на дорогу и проживание.

Дедлайн подачи заявок – 26 сентября 2025 года (включительно).

Организаторы украинской делегации: Украинский фонд стартапов совместно с Plug and Play в рамках консорциума Seeds of Bravery при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и проекта GIZ DT4SME, выполняемого по заказу правительства Германии (BMZ).

Добавим, что, несмотря на полномасштабную войну и отток иностранных инвесторов из украинской IT-отрасли, отечественные стартапы в сфере искусственного интеллекта с 2022 года смогли привлечь более $20 млн инвестиций. Некоторые из этих компаний появились всего год назад, а изобретение одной из них даже попало в список лучших по версии журнала TIME.

Автор:
Татьяна Гойденко