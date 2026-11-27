В городе Украинка Обуховского района Киевской области централизованное отопление может появиться не раньше января 2027 года. Из-за разрушения Трипольской ТЭС без теплоснабжения остаются 62 жилых дома. Для восстановления отопления в городе установят три блочно-модульных газовых котельных.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление заместителя председателя Киевской областной военной администрации Андрея Сташкива в комментарии "Суспільному".

Город полностью зависел от централизованного теплоснабжения Трипольской ТЭС, разрушенной в результате российских атак.

Еще в мае для Украинки заказали три блочно-модульных котельных мощностью 7 МВт каждая. Оборудование уже было изготовлено и доставлено в город. В настоящее время местные власти готовят площадки для его установки.

Монтаж котельных будет длиться до шести недель при условии, что ситуация с безопасностью позволит проводить работы.

Общая мощность новых котельных составит 21 МВт. По словам Сташкива, этого достаточно для обеспечения города теплом. Установка оборудования также позволит децентрализовать систему теплоснабжения и устранить зависимость от одного крупного энергетического объекта.

В Украине не будут применять почасовые отключения света

До запуска котельных жители города могут обогревать дома электроприборами. Для этого областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение не применять в Украине графики почасовых отключений электроэнергии.

В то же время, решение не распространяется на аварийные отключения, вызванные повреждением энергетической инфраструктуры.

Из-за увеличения нагрузки на электросети местные власти совместно с ДТЭК прорабатывают возможность увеличения количества аварийных бригад и обеспечения их дополнительным ремонтным оборудованием.

Напомним, в Киеве продолжается строительство шести объектов резервного теплоснабжения в зоне Дарницкой ТЭЦ. До конца 2026 года планируется обеспечить альтернативным источником тепла 80% домов в зоне обслуживания теплоэлектроцентрали.