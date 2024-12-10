"Параллель" может купить сеть АЗС бывшего мэра Харькова, — источники

Несколько независимых источников на рынке горючего на условиях анонимности сообщили Delo.ua, что сеть АЗС "Параллель" ведет переговоры о покупке сети АЗС OVIS, принадлежащей бывшему городскому голове Харькова Владимиру Шумилкину.

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"Сеть "Параллель" хочет усилить свои позиции в Харьковском регионе и ведет переговоры о покупке OVIS", — сказал один из участников рынка.

По его словам, преимуществом сети OVIS является большое количество АЗС в городе Харьков. предметом споров между участниками сделки.

Другой участник рынка подтвердил, что сеть "Параллель" сделала предложение владельцам сети OVIS.

"Насколько я знаю, владельцы OVIS уже получили задаток. Осталось получить разрешение на концентрацию в Антимонопольном комитете", — сказал собеседник.

В то же время руководитель сети OVIS Галина Кожарина в комментарии Delo.ua сказала, что слухи о переговорах не соответствуют действительности. Однако ранее сеть "АЗС" приобрела сеть MOTTO и в процессе принятия соглашения стороны также отрицали, что такие переговоры идут . Кроме этого по информации участников рынка "Параллель" также косвенно контролирует сеть АЗС "Прайм" .

По информации на официальном сайте, сеть АЗС OVIS насчитывает 40 АЗК, основная часть которых находится в Харькове и Харьковской области. Основным владельцем сети (83%) по данным Youcontrol является Владимир Шумилкин, с 2002 по 2006 год являвшийся Харьковским городским головой. По данным Opendatabot в 2023 году ООО "Овис", контролирующее сеть, получило доход в размере 17,9 млн гривен и убыток в размере 15,4 млн гривен, активы компании по состоянию на конец 2023 года составляли 105 млн гривен.

Сеть "Параллель" была основана как часть холдинга СКМ Рината Ахметова, но после 2020 года сеть приобрел бизнесмен Александр Дубинин.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил Delo.ua , что сеть OVIS сейчас находится в достаточно затруднительном состоянии главным образом из-за нехватки персонала.

"Там реализации горючего почти нет. Объекты просто закрываются, потому что там некому работать. Ситуация там очень тяжелая. Я знаю, что OVIS давно рассматривал такую возможность и это закономерный результат" — сказал Куюн.

По его словам в сети OVIS достаточно хорошие АЗК в Харькове и хорошая репутация, поскольку сеть одной из первых начала поставлять высококачественное горючее из Литвы и является партнером Мажекяйского НПЗ, который принадлежит Orlen Lietuva. По оценке эксперта, каждая АЗС можно оценивать в пределах $300-400 тыс. При этом следует учитывать, что Харьков является достаточно рисковым регионом.

В сети АЗС "Параллель" на момент публикации материала не прокомментировали соглашение.