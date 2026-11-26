Антимонопольные органы ЕС и Великобритании оштрафовали трех крупнейших мировых производителей ароматизаторов — DSM-Firmenich, Givaudan и International Flavors & Fragrances — примерно на 630 миллионов долларов за участие в картельном сговоре.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

Европейская комиссия назначила компаниям штраф на общую сумму 472 миллиона евро (около 517,5 миллиона долларов), а британское Управление по конкуренции и рынкам взыскало еще 85,2 миллиона фунтов стерлингов (111,7 миллиона долларов).

По заключению регулятора ЕС, нарушения продолжались с 2019 по 2023 год и прекратились только после внезапных проверок в офисах компаний, которые обменивались коммерчески чувствительной информацией о ценах и отношениях с Unilever, а Givaudan и International Flavors & Fragrances также делились данными о своих подразделениях потребительской и элитной парфюмерии.

Детали сговора и реакция компаний на штрафы

В Еврокомиссии объяснили, что ароматизаторы являются ключевым компонентом средств личной гигиены и моющих средств, а картельные соглашения в этой области в конечном счете приводят к более высоким ценам и меньшему выбору для потребителей.

Согласно расследованию, компании согласовывали повышение цен, тактику ценовых переговоров, возможную энергетическую надбавку и реагирование на запросы Unilever по поводу прозрачности состава ароматизаторов и стоимости ингредиентов, а также договорились не переманивать друг у друга работников, работающих с Unilever.

Наибольший штраф в ЕС получила швейцарская компания Givaudan — около 252,4 миллиона евро, однако регулятор снизил общий размер взысканий для всех фигурантов благодаря их сотрудничеству со следствием и признанию участия в картеле.

В нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances заявили, что взяли на себя ответственность за ненадлежащее поведение отдельных сотрудников, которые уже не работают в компании, а амстердамская DSM-Firmenich и швейцарская Givaudan подтвердили полное сотрудничество и урегулирование претензий обеих регуляторов, тогда как в Unilever. конфиденциальности со стороны бизнес-партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Coca-Cola из-за подозрений в искусственном разделении рынков ЕС. Регулятор проверяет, не злоупотребляла ли компания Coca-Cola Europacific Partners господствующим положением на рынке, препятствуя торговым сетям заключать более выгодные сделки.