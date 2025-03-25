Парламент принял закон, ускоряющий строительство базовых станций

Народные избранники во втором чтении поддержали законопроект № 9549. Мобильные операторы будут вдвое быстрее получать землю в аренду, чтобы строить сети и обеспечивать украинцев качественной мобильной связью и интернетом. Раньше процесс длился полгода — скоро будет три месяца.

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Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Инициатором законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по использованию земельных участков для развития цифровой инфраструктуры" выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По информации ведомства, благодаря закону жители отдаленных районов получат стабильную мобильную связь и интернет. Также увеличится покрытие 4G вдоль автодорог – мобильный интернет будет стабильно работать на протяжении всего пути.

Кроме того, ускорится возобновление связи на деоккупированных территориях. Из-за повреждений многие станции мобильной связи не пригодны для использования, поэтому операторам нужны участки для строительства новых. Теперь операторы могут размещать временные сооружения связи без риска их демонтажа, быстрее строить новые базовые станции и возвращать связь и интернет украинцам.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предложенные изменения ускорят развертывание новых электронных коммуникационных сетей в связи с внутренней миграцией населения на запад страны. В частности, на сегодняшний день доступ к связи четвертого поколения и мобильному высокоскоростному интернету нуждаются в модульных городках для ВПЛ, чтобы обеспечить подходящие условия жизни.

"Одна из приоритетных целей Минцифры к 2030 году — обеспечить 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке страны. Украинцы должны всегда оставаться на связи, независимо от того, где они находятся — в городе, деревне или дороге", — отметили в министерстве.

Напомним, в феврале Национальная комиссия электронных коммуникаций утвердила порядок развертывания Small cells. В Украине имплементирован европейский регламент относительно маломощных базовых станций. Таким образом, будет улучшено доступ к сети мобильной связи.