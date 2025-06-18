Парламент принял реформу АРМА: прозрачность, новые требования и 600 млн евро от ЕС

Парламент утвердил законопроект 12374-д, предусматривающий реформу Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Закон вводит новые критерии для председателя агентства, вовлекает международных экспертов в отбор руководства, вводит прозрачные процедуры управления активами и усиливает контроль за их передачей. Реализация реформы также позволит разблокировать финансирование в 600 млн евро от ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, решение поддержали 253 народных депутата.

Что известно о законопроекте

По информации АРМА, парламент принял реформу АРМА, учитывая ключевые предложения Национального агентства по розыску и менеджменту активов. Законодательный процесс был непростым: пять публичных обсуждений, более 900 поправок и многочисленные замечания от органов власти. Важнейшие комментарии и предложения, которые озвучивались при обсуждении, нашли отражение в финальной версии законопроекта.

Что не вошло в закон:

Отсутствуют нормы о новых способах управления активами через частных исполнителей или арбитражных управляющих. Предложенный способ отбора управляющих автоматизированной рулеткой не получил поддержки, так что действующая система на платформе "Прозорро" будет оставаться в силе.

Закон не содержит ограничений для НАПК по проверке деклараций, что могло бы угрожать антикоррупционной системе. Отклонены попытки внести в закон нормы, не соответствующие профилю агентства.

Отсутствуют нормы об обязанности прокуроров оценивать активы, что позволило сохранить баланс взаимодействия между АРМА и правоохранительными органами.

Отклонены предложения по розыску активов по запросам физических и юридических лиц, сохранена конфиденциальность служебной информации.

Отказано в идее разрешить владельцам арестованных активов пользоваться ими после уплаты средств, что предотвратило потенциальные коррупционные схемы.

Провалены нормы о срочном проведении инвентаризации активов прокуратурой, поскольку эта работа уже ведется АРМА и Генпрокуратурой.

Что учтено из предложений АРМА:

Разблокирована статья 13 специального закона — ключевой элемент борьбы с коррупционными схемами, долгое время заблокированный.

Возобновлено управление корпоративными правами российских компаний без необходимости получать разрешение у врага.

Ужесточена институциональная способность агентства: внедрен конкурс на должность председателя, регламент назначения заместителей, а также внешний аудит — новация, ранее недоступная.

Решены вопросы управления арестованными денежными средствами и инвестициями в ОВГЗ, что важно для экономического восстановления страны.

Расширены полномочия АРМА по сохранению и управлению активами, повышен статус в сфере розыска активов, в частности через автоматизированный доступ к государственным реестрам.

Сохранены функции мониторинга и контроля на центральном уровне, без распыления полномочий на регионы.

Введена возможность управления криптовалютными активами — агентство будет иметь собственный криптогаманец и счета на специализированных платформах для реализации виртуальных активов.

Усилена роль общественности посредством создания независимого Совета общественного контроля и отдела внутреннего контроля, который будет способствовать предотвращению и расследованию нарушений в деятельности сотрудников агентства.

Обеспечен беспрепятственный доступ работников АРМА к активам, переданным в управление и активам, на которые наложен арест и в отношении которых АРМА осуществляются меры по идентификации.

Сохранение прозрачности:

Действующая система агентства на платформах "Прозорро" и "Прозорро.Продажи" остается в силе и в дальнейшем. Отбор управляющих через Прозорро и реализация активов через Прозорро.Продажи, которые АРМА положило начало собственной инициативе, будут продолжать функционировать без изменений.

Текущие вызовы:

Все еще нуждается в внесении изменений Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины "О прокуратуре". Без этих обновлений некоторые механизмы не смогут эффективно работать, что подтверждается отрицательными выводами правоохранительных органов.

Пока эти изменения не будут внесены, АРМА продолжает активно сотрудничать с правоохранителями в рабочем режиме для решения актуальных вопросов.

Инновации получили законную основу:

Принятие реформы закрепляет правовой статус инновационных подходов, внедренных АРМА в последнее время. Электронные аукционы, открытые конкурсы для отбора управляющих, подробная отчетность обо всех сделках с активами — теперь все это имеет прочную законодательную основу.

Таким образом, принятая реформа укрепляет институциональную базу АРМА, обеспечивает прозрачность и эффективность управления активами, а также сохраняет баланс между контролем и защитой прав сторон в сложных процессах розыска и менеджмента имущества, отмечают в пресс-службе.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.