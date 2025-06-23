Партнерство с Octopus Energy поможет бизнесу и госорганам устанавливать крышные СЭС и "батарейки"

Украинская энергетическая компания ДТЭК и глобальная компания по технологиям чистой энергетики Octopus Energy Group объявили о запуске новой программы RISE по установке крышных солнечных электростанций и систем накопления энергии для отечественного бизнеса и государственных учреждений. $100 млн будут инвестированы в проект в течение трех лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

Новая программа , анонсированная во время Octopus Energy Tech Summit в Лондоне, объединяет экспертизу и опыт ДТЭК в реализации энергоэффективных проектов и операционную систему Kraken от Octopus Energy Group, работающую на основе искусственного интеллекта, для усиления энергетической устойчивости.

RISE (Resilient Independent Solar Energy – Стойкая независимая солнечная энергия) станет первой подобной программой в Украине, по которой запланировано привлечь 100 млн евро для финансирования 100 локальных энергетических проектов в течение следующих трех лет. Это поможет стабилизировать энергосистему и защитить клиентов от отключений и скачков цен.

"Партнерство DTEK с Octopus Energy объединяет силы двух национальных энергетических лидеров и является шагом к более сильному, более зеленому энергетическому будущему. Объединяя инвестиции, технологии и международную поддержку, мы можем помочь украинскому бизнесу и общинам взять под контроль собственные энергетические потребности и заложить основы для устойчивой энергетической независимости", - пояснил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Солнечные электростанции и системы накопления энергии будут устанавливаться непосредственно на объектах клиентов компанией D.Solutions, работающей под брендом YASNO, специализирующимся на поставке электроэнергии потребителям и энергоэффективным решениям. Системы будут работать под управлением Kraken. Благодаря этому бизнесу сможет в реальном времени оптимизировать и управлять потреблением электроэнергии, уменьшать нагрузку в часы пиковых потребностей и продавать избыточную электроэнергию в сеть, повышая устойчивость и экономию.

Основатель и CEO Octopus Energy Group Грег Джексон отметил: "Мы гордимся партнерством, которое поможет Украине вернуться сильнее, чем когда-либо".

Напомним, компания ДТЭК привлекла 3 млрд грн кредитного финансирования от украинских банков для строительства современных систем хранения энергии.