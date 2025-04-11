Пенсионный фонд назвал средний размер выплат в апреле

По состоянию на 1 апреля средний размер пенсии в Украине составляет 6341,11 грн, большинство украинских пенсионеров получают выплаты до 5 тысяч гривен.

Такие данные обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Согласно информации ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,9 млн являются работающими лицами.

В этом году в процентном соотношении пенсии были назначены гражданам:

по возрасту – 72,5%;

по инвалидности – 15,24%;

в случае потери кормильца — 6,6%;

за выслугу лет — 5,08%;

социальные пенсии — 0,53%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Какие пенсии получают украинцы?

Средний размер пенсий в Украине на 1 апреля составляет 6341,11 грн . У работающих пенсионеров эта выплата несколько выше – 6862,86 грн.

Большинство пенсионеров – 56,57% – получают выплаты, не превышающие 5 000 грн. В частности, у 3,86 % пенсионеров размер выплаты составляет до 3 000 грн , год назад эта доля была значительно выше – 26,84%. Однако до 32,33% возросла доля получающих пенсию от 3 001 до 4 000 грн, 20,38 % пенсионеров получают от 4 001 до 5 000 грн.

2 8,92 % назначена пенсия в размере от 5 001 до 10 000 грн. Более 10 000 грн получают 14,51 % пенсионеров.

Напомним, 1 апреля произошел весь автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров — с учетом их обновленного страхового стажа. Всего в Украине из 10 миллионов пенсионеров 629 тысяч продолжают работать.