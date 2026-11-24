Министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для Patriot, несмотря на согласованные Вашингтоном поставки и готовность европейских союзников профинансировать боеприпасы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 и PAC-2 американского производства. Их закупили западные союзники Украины, в том числе по европейским запасам.

Около 40 из этих ракет – современные перехватчики PAC-3, поставки которых Украине должны были осуществить в сентябре-декабре. Однако передача всех этих боеприпасов по-прежнему остается несогласованной.

Кроме того, для Украины выделили еще примерно 20 ракет PAC-2 более старой версии, но они также ожидают разрешения США.

По данным издания, поставку задерживает министр обороны США Пит Гегсет.

Эти ракеты производятся в Соединенных Штатах. Поэтому американские власти должны согласовать все соглашения, по которым их продают или передают дальше другим странам.

Украина неоднократно отмечала потребность в дополнительных ракетах-перехватчиках, необходимых для отражения усиленных российских ракетных и дроновых атак.

В то же время, по данным FT, в Пентагоне задержан и рассмотрение запроса Украины на разрешение самостоятельно производить ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Украинские чиновники, с которыми общалась FT, подозревают, что администрация президента США Дональда Трампа намеренно задерживает военную помощь, пытаясь вынудить Киев согласиться на территориальные уступки России

Спикер Пентагона заявил изданию, что политика США по поддержке Украины не менялась. Впрочем, он отказался от дополнительных комментариев по поводу конкретных поставок.

"Военное министерство предпринимает несколько параллельных усилий для ускорения трансатлантического промышленного сотрудничества в отношении системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot с европейскими партнерами и Украиной и продолжает эту работу по сей день", — заявил представитель оборонного ведомства.

Ракеты-перехватчики Patriot считаются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических ракет. Производитель комплекса – компания RTX (ранее Raytheon) – выпускает около 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE в год. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о дефиците боеприпасов и предлагал США продать часть своего запаса для защиты украинских городов от российских атак зимой.

В конце октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 комплексов Patriot и оборудования на 2,1 миллиарда долларов.

Там особо подчеркнули, что Киев оплатит закупку за счет взносов от Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также из национальных средств, профинансированных за счет кредита Европейского Союза в поддержку Украины.