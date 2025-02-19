Действующий переговорщик Путина и генеральный директор “Российского фонда прямых инвестиций” Кирилл Дмитриев оказался в центре скандального строительства Киевской области.

Об этом сообщает Главком.

Кто такой Кирилл Дмитриев и что его связывает с Украиной

События касаются строительства коттеджного городка "Олимпик Парк", который начался в 2008 году в селе Березовка, в 19 километрах от Киева.

Столичная компания "Траверз-Буд" занималась возведением жилищного комплекса, а к его активной рекламной кампании присоединялась и певица Ани Лорак, ныне проживающая в России.

Официально имя Кирилла Дмитриева не фигурировало в документах — учредителем компании "Траверз-Буд" числилась российская фирма "Юрфинансконсалт".

Однако, как рассказал руководитель общественной организации "Объединение жителей коттеджного городка "Олимпик Парк" Олег Хаврук, фактически проект имел двух инвесторов:

эксвладельца Дельта Банка Николая Лагуна (ныне находящегося в розыске МВД по подозрению в присвоении чужого имущества);

Кирилла Дмитриева.

О строительстве

Согласно проекту, на территории площадью около 300 га планировалось построить 900 коттеджей с развитой инфраструктурой.

Строительство должно было проходить в три очереди, а средняя стоимость одного дома составляла $250 тыс.

По данным журналистов-расследователей проекта "Восклицательный знак", структуры, связанные с Лагуном и Дмитриевым, привлекли от 200 инвесторов более полумиллиарда гривен на реализацию этого проекта.

В 2009 году застройщик требовал от покупателей заключения двух договоров: на строительство дома и покупку земельного участка.

Землю продавал Александр Дмитриев, отец Кирилла, но фактически за застройку отвечал сам Кирилл Дмитриев. Он обещал завершить строительство, частично выполнил обязательства, но инфраструктура так и не была построена, и жильцам пришлось самостоятельно финансировать ее обустройство.

После того как Кирилл Дмитриев перешел в Российский фонд прямых инвестиций в 2011 году, проект "Олимпик Парк" временно курировал нардеп Владислав Лукьянов. Он заявлял, что Дмитриев готов был погасить часть долгов. Позже владельцы менялись, а до ноября 2024 года управлением занимался Василий Розживин, являвшийся менеджером Дмитриева в начале строительства. Лукьянов в 2024 году был задержан СБУ за оправдание агрессии РФ.

По состоянию на февраль 2025 года, по словам Хаврука, возведена лишь часть первой очереди "Олимпик парка" (теперь известного как Home Resort), что обеспечило жильем около 100 семей. На остальной земле, принадлежавшей Дмитриеву, жители сообщают об образовании незаконной свалки.

Напомним, 18 февраля США и Россия провели в Саудовской Аравии переговоры о войне на Украине. Это первая личная встреча представителей двух стран после того, как Россия вторглась в Украину. Реагируя на переговоры США и РФ, Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы со стороны России.