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Переплатили полмиллиона гривен за подшипники: экс-чиновнику "Укрзализныци" сообщили о подозрении
Бывшего директора по логистике и поставке ЧАО "КЭврЗ" АО "Укрзализныця" подозревают в растрате бюджетных средств при закупке подшипников. Сумма нанесенного ущерба составляет полмиллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, должностное лицо перед проведением закупки, злоупотребляя своим служебным положением, не собрало информацию относительно производителей, поставщиков и рыночного караула закупаемых подшипников.
"С целью отдать предпочтение во время тендера конкретному поставщику, не являющемуся производителем подшипников, должностное лицо служебной запиской предоставило незаконное указание подчиненным проводить упрощенную процедуру закупки", — отмечают в прокуратуре.
Как следствие ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" объявило упрощенную процедуру закупки, победителем которой стал конкретный участник.
При этом бывший директор по логистике и поставкам не рассмотрел ни возможность закупки подшипников по более низким ценам непосредственно у производителя, ни возможность приобрести аналогичные подшипники у дистрибьютора.
Как сообщают в прокуратуре, закупка подшипников по необоснованно завышенной стоимости нанесла предприятию ущерб в сумме 522 тыс. грн.
В настоящее время мужчине сообщили о подозрении. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного правонарушения.
Напомним, правоохранители закончили расследование трех случаев хищения средств "Укрзализныци". Дела касаются закупок кабелей, трансформаторов и денег.