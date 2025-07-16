Переправляли украинцев в ЕС: в Украине разыскали активы транснациональной преступной группы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы участников транснациональной преступной группы, причастной к незаконной переправке украинцев в Европейский Союз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По информации следствия, группа лиц организовала канал незаконной переправки граждан Украины через государственную границу в страны ЕС за денежное вознаграждение.

В рамках досудебного расследования АРМА было поручено провести розыск активов фигурантов уголовного производства.

Что нашли

Так, специалисты АРМА обнаружили и разыскали:

10 объектов недвижимости;

10 автомобилей;

8 земельных участков;

деньги на счетах в банках более чем на 100 тыс. гривен;

ценные бумаги более чем на 60 тыс. гривен;

криптовалютные активы на сумму около 10 тыс. долларов США.

Значительная часть выявленных активов – недвижимость, автотранспорт и земельные участки – была зарегистрирована по фигурантам уголовного производства как в Украине, так и в государствах-членах ЕС. Кроме того, эти лица являются владельцами компаний как на территории Украины, так и за рубежом.

Информация о разысканном имуществе уже передана правоохранительным органам для решения вопроса о наложении ареста на эти активы.

Раньше АРМА разыскало "отмытые" активы преступной группы, которые уклонялись от уплаты налогов более чем на 38 млн грн.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии