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Переправляли украинцев в ЕС: в Украине разыскали активы транснациональной преступной группы

АРМА
АРМА разыскала активы участников транснациональной преступной группы, причастной к незаконной переправке украинцев в ЕС

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы участников транснациональной преступной группы, причастной к незаконной переправке украинцев в Европейский Союз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По информации следствия, группа лиц организовала канал незаконной переправки граждан Украины через государственную границу в страны ЕС за денежное вознаграждение.

В рамках досудебного расследования АРМА было поручено провести розыск активов фигурантов уголовного производства.

Что нашли

Так, специалисты АРМА обнаружили и разыскали:

  • 10 объектов недвижимости;
  • 10 автомобилей;
  • 8 земельных участков;
  • деньги на счетах в банках более чем на 100 тыс. гривен;
  • ценные бумаги более чем на 60 тыс. гривен;
  • криптовалютные активы на сумму около 10 тыс. долларов США.

Значительная часть выявленных активов – недвижимость, автотранспорт и земельные участки – была зарегистрирована по фигурантам уголовного производства как в Украине, так и в государствах-членах ЕС. Кроме того, эти лица являются владельцами компаний как на территории Украины, так и за рубежом.

Информация о разысканном имуществе уже передана правоохранительным органам для решения вопроса о наложении ареста на эти активы.

Раньше АРМА   разыскало "отмытые" активы преступной группы, которые уклонялись от уплаты налогов более чем на 38 млн грн.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Автор:
Светлана Манько