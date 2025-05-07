Перерабатывающие предприятия получат более 103 млн грн на модернизацию производства

Министерство экономики одобрило еще 21 заявку в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий", что позволит компаниям получить более 103,3 млн грн государственной поддержки для запуска или расширения производства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомств.

О грантовой поддержке

Министерство экономики выделит шесть грантов на общую сумму 31,4 млн грн, в то время как остальные пятнадцать грантов будут финансироваться через Государственную службу занятости Украины.

Среди предпринимателей, получивших одобрение своих заявок, производители пищевых продуктов, текстиля, кормов для животных, медицинских товаров, электрооборудования, беспилотных летательных аппаратов, а также компании, занимающиеся дерево- и металлообработкой.

Подача заявок длится постоянно, волнами по две недели. С 28 апреля стартовала новая волна. Подать документы можно через платформу "Дія".

Напомним, в 2024 году государство предоставило производителям 375 грантов на сумму 1,8 млрд грн.

Как происходит процесс рассмотрения заявок?

Шаг 1: Подача заявки через портал "Дія". Предприниматель заполняет заявку на портале "Дія", прикрепляя к ней бизнес-план проекта. Образец заполненного бизнес-плана доступен на платформе в разделе "Как получить услугу". После этого заявка автоматически передается в выбранный при подаче заявки уполномоченный банк.

Шаг 2: Проверка банком На этом этапе осуществляется предварительный отбор, включающий:

проверку на наличие налоговых долгов;

анализ кредитной истории предприятия;

подтверждение того, что компания не осуществляет деятельность в России или Белоруссии.

Оценка бизнес-плана:

заявитель предоставляет финансовые документы предприятия, бизнес-план и подтверждает наличие софинансирования (50% или 20% в зависимости от категории заявителя).

банк анализирует бизнес-план и их реализацию.

Представитель банка посещает предприятие, чтобы проверить соответствие данных, указанных в документах.

Шаг 3: Рассмотрение заявки Минэкономики и Государственной службой занятости

Финальное решение о предоставлении грантов принимается Минэкономики и Государственной службой занятости (ГСЗ) в течение 20 рабочих дней после завершения приема заявок на очередную волну.

Заявки оцениваются по приоритетности (предприятия, расположенные в прифронтовых областях, имеют преимущество) и экономическим эффектом проекта, в частности, количеством созданных рабочих мест, модернизацией производства и внедрением инноваций.

Шаг 4: Получение финансирования

После принятия решения Минэкономики или ГСЗ публикуют приказ о предоставлении грантов. Предприятие должно в течение десяти рабочих дней внести свою долю софинансирования на счет в банке. После этого государство перечисляет грантовые средства.

Расчетный срок поступления грантовых средств – 1-1,5 месяца после завершения волны подачи заявок.

Что предполагает программа

Максимальная сумма гранта составляет 8 млн. грн.

Гранты предоставляются предпринимателям, которые:

уже работают в перерабатывающей отрасли и планируют расширить производство;

планируют реализовать проект по переработке (КВЭД С).

Финансирование предусмотрено на:

приобретение, доставку и запуск нового оборудования;

расширение и модернизацию существующих производственных мощностей.

Формат поддержки – софинансирование:

50/50 – для большинства предприятий;

80/20 – для производителей беспилотников, полиграфии и предприятий, находящихся в зонах боевых действий.

Условия использования грантов:

Бизнес должен создать не менее 5 рабочих мест;

Предприятие должно работать не менее трех лет для возврата грантовых средств через налоги и сборы.

Справка:

Программа "Гранты для перерабатывающих предприятий" является частью государственной политики "Зроблено в Україні", которая направлена ​​на развитие, поддержку внутреннего рынка и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.