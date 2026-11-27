Министерство финансов и правительство прорабатывают механизм обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Луганской области. Для этого планируется ввести централизованную закупку и выдачу жилищных сертификатов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которое цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам Марченко, правительство решило реализовывать жилищную политику для переселенцев централизованно, а не через отдельные областные военные администрации (ОВА).

Одной из первоочередных задач должно стать обеспечение жилищными сертификатами переселенцев из Луганской области.

Финансирование жилищных программ для ВПЛ

Во время заседания Верховной Рады также подняли вопрос направления 1,4 млрд грн из бюджета Луганской области в Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Премьер-министр Сергей Корецкий пояснил, что министерство занимается потребностями переселенцев из всех регионов Украины, в частности Луганщины.

По его словам, пересмотр и сокращение административных расходов не означает отмену жилищных программ или компенсаций для ВПЛ.

Корецкий также отметил, что в государственном бюджете на 2027 год предусмотрено увеличение финансирования соответствующих потребностей переселенцев, среди которых есть люди, ожидающие жилья и выплаты еще с 2014 года.

Напомним, по данным DIM.RIA, в ноябре 2026 года всего около 11% предложений на украинском рынке недвижимости соответствовали бюджету жилого ваучера для ВПЛ в размере 2 млн грн. В Киеве и большинстве западных областей этой суммы недостаточно для покупки однокомнатной квартиры без доплаты.