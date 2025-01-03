Перевозчикам стал доступный онлайн-кабинет международных маршрутов

В рамках реформы международных автобусных перевозок на портале запущен онлайн-кабинет для перевозчиков, работающих на международных маршрутах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Какая функция доступна перевозчикам

На первом этапе перевозчикам доступна функция продления маршрута без изменений в действующем маршруте.

Это касается тех перевозчиков, у которых истекает срок действия разрешения на регулярный маршрут и требующих его продления для дальнейшего выполнения перевозок.

Подать заявление на продление маршрута нужно не ранее чем за 180 дней до истечения срока действия разрешения Украины и не позднее чем за 60 дней до истечения срока его действия.

Этой опцией также должны воспользоваться перевозчики, которые ранее обратились с пакетом документов в Министерство по продолжению маршрута.

Отмечается, что запуск онлайн-кабинета для международных маршрутов и цифровизация процессов открытия, внесения изменений, продолжения и закрытия маршрутов является одной из ключевых новаций в рамках вступившего в силу нового Порядка организации международных автобусных перевозок.

Таким образом, перевозчикам больше не придется подавать бумажные пакеты документов на рассмотрение отдельной комиссии в Министерстве. Теперь они смогут самостоятельно открывать, продолжать и вносить изменения в маршруты через онлайн кабинет.

Какие еще изменения запланированы

Следующей опцией, которая вскоре станет доступна в кабинете, будет возможность открывать маршрут и вносить изменения в действующие маршруты.

Чтобы начать работу со своими маршрутами, перевозчику необходимо зайти на портал и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.

Далее в разделе "Мои маршруты" следует выбрать соответствующую опцию, например "Продолжить маршрут".

Затем перевозчик должен внести необходимую информацию, в частности: тип перевозок, периодичность, страну прибытия, место отправления и прибытия, расписание движения и пункт пропуска.

Кроме этого, в случае необходимости, следует загрузить договор о паритетном обслуживании маршрута.

Напомним также, что недавно в Украине приступили к наполнению единого реестра автостанций. Также в этом году заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов .